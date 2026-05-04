La PFA desarticuló una banda que falsificaba autos en La Matanza

Bajo las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el crimen organizado en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), efectuaron en un domicilio ubicado en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, el secuestro de varios elementos pertenecientes a una banda delictiva vinculada a la falsificación y alteración de automotores.

Dicho operativo estaba relacionado a una investigación iniciada a fines de 2025 vinculada al comercio de estupefacientes en la zona.

Dicha causa tramitada ante la UFIJ N°11 del Departamento Judicial La Matanza a cargo de la Dra. Evangelina Sánchez, tuvo su origen en actuaciones vinculadas a delitos complejos que, con el avance de la investigación, permitieron detectar un domicilio donde se desarrollaban maniobras delictivas.

Durante el procedimiento, los efectivos federales de la División Operación Área Metropolitana Oeste de esta Institución, identificaron un entramado que, si bien se encontraba inicialmente vinculado a otras actividades ilícitas, evidenciaba conexiones con circuitos que suelen ser funcionales al delito automotor.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado De Garantías N°2 Del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Ricardo Andrés Tripaldi, ordenó el allanamiento a dicho inmueble.

Durante el operativo se secuestró un vehículo utilitario con el número de chasis suprimido y con los stickers de seguridad erradicados y parabrisas pulido, una pistola marca calibre 9mm con 2 cargadores vacíos, un chaleco antibalas con funda color verde, dos camisas azules, una chomba de color azul y tres quepis todo con el escudo y la denominación Policía de la Provincia de Buenos Aires, un porta cargador doble con dos cargadores con un total de treinta y un cartuchos a bala calibre 9mm, dos bastones tonfa poseyendo uno de ellos la inscripción “Buenos Aires Provincia”, un cinturón tipo correaje de uniforme policial, un porta cargador doble de tela, dos teléfonos celulares, un tubo de oxígeno, una agujereadora, una lijadora plana, dos amoladoras eléctricas, cinco discos de corte, un torno neumático, un torno eléctrico, una lijadora eléctrica, un disco abrasivo, una pistola de calor marca, un roto martillo, una sierra circular eléctrica, dos block de motor, cuatro cilindros marca Fiat, ocho alternadores, un talonario compra-venta automotor y documentación varias relacionada con distintos automóviles.Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

Con info PFA