Sociedad

Adultos mayores de General Rodríguez participaron de una jornada recreativa en Navarro

Posted on by rodrigos
04
May

La Casa Municipal de Adultos Mayores “Casa Eva Perón” participó de una jornada de celebración en la ciudad de Navarro, en el marco del 259° aniversario de esa localidad.

Durante el encuentro, los adultos mayores disfrutaron de un día de actividades al aire libre en la laguna, recorrieron la réplica del museo del fortín y compartieron el desfile de centros tradicionalistas.

La jornada también incluyó propuestas de música, artesanías y distintas actividades culturales, en un espacio pensado para el encuentro y la recreación.

Desde el Municipio destacaron la iniciativa impulsada por la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, que permitió concretar una nueva salida orientada a promover el bienestar y la participación de los adultos mayores.

Municipalidad de General Rodríguez