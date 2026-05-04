Abierta la convocatoria para la 50° edición del Salón 25 de Mayo

_Se trata de la tradicional muestra de la que pueden participar artistas de Moreno y alrededores.

Las obras podrán presentarse hasta el 11 de mayo en el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano”_El Municipio abrió la convocatoria para participar de la 50° edición del “Salón 25 de Mayo”, una de las muestras más representativas del arte local. Podrán participar artistas argentinos y extranjeros, mayores de 16 años, residentes en Moreno y alrededores, quienes tendrán tiempo de presentar sus obras hasta el 11 de mayo inclusive.

La recepción de las obras se realizará de manera presencial en el Museo Municipal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro, de lunes a viernes de 9:30 a 16 horas.

La temática y técnica artística serán libres. Podrán presentarse obras finalizadas realizadas desde 2019 hasta la actualidad, con un máximo de dos obras por artista.

En el caso de las obras bidimensionales, no podrán exceder 1 metro por 1 metro, incluyendo marco o soporte. No se aceptarán dípticos ni trípticos. Además, deberán estar listas para su exhibición, con todos los sistemas de colgado, soportes y elementos técnicos necesarios. Las producciones realizadas sobre papel o cartón deberán contar con protección de vidrio, acrílico o plástico.

Para las esculturas, será obligatorio presentarlas con base propia. Se admitirá una obra de tamaño mediano por artista, con medidas aproximadas de 0,80 x 0,80 x 1 metro.

Para consultas o más información, las personas interesadas podrán comunicarse al correo electrónico museobelgrano@moreno.gov.ar Desde el Gobierno local se impulsa esta propuesta con el objetivo de seguir fortaleciendo la producción artística de Moreno, promover la participación de creadoras y creadores locales y consolidar este espacio cultural que año tras año pone en valor el vínculo entre arte, identidad y comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno