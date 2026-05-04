Capacitación operativa de Bomberos de General Rodríguez: realizaron una jornada de entrenamiento con distintas prácticas para el personal

El sábado 25 de abril se llevó a cabo una reunión de personal orientada a la capacitación y el fortalecimiento de las tareas operativas, a través de una serie de actividades prácticas organizadas en distintas estaciones de trabajo

.Durante la jornada, se desarrollaron ejercicios vinculados al tendido de líneas, donde se aplicaron criterios de utilización de línea de 63 mm, línea gemela y dos líneas de 38 mm, utilizando la reserva para simular el ataque a una vivienda.

También se trabajó en el uso de lanza y técnicas básicas de ataque, mientras que otra de las postas estuvo enfocada en el desempeño dentro de la línea, abordando funciones específicas, el uso del quinto hombre y la ergonomía aplicada.Además, se realizaron prácticas de abastecimiento, que incluyeron el armado de pileta y la verificación de su correcto funcionamiento.

Desde la organización destacaron el trabajo de la Sección Capacitación en el desarrollo de la jornada, así como el compromiso del personal del cuartel en continuar formándose y perfeccionando sus habilidades.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez