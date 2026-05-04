General Rodríguez conmemoró la memoria de los caídos y los sobrevivientes del General Belgrano

Con un sentido acto en el monumento que recuerda a los 323 muertos en el hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra de la recuperación de las Islas Malvinas, el municipio de General Rodríguez realizó una actividad en el emplazamiento, ubicado en la esquina del boulevard Eva Perón y la avenida Juan Domingo Perón. Con la presencia de sobrevivientes y demás veteranos de guerra, colocaron una ofrenda floral y contó con las palabras del intendente Mauro García y del VGM Marcelino Vargas, quien donó una maqueta de la embarcación para la casa museo “Malvinas” del distrito. A las 16.02 de este sábado 2 de mayo, al cumplirse 44 años del ataque, los Bomberos Voluntarios hicieron sonar la sirena.