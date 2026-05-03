Se conmemoró el Día del Animal en Moreno y abren el pedido de turnos para castraciones

Con una actividad realizada el pasado miércoles 29 de abril, la dirección de Zoonosis de la municipalidad de Moreno recordó la figura de Ignacio Lucas Albarracín, pionero en la defensa de los derechos de los animales en el país, quien falleció en esa fecha en 1926. La fecha busca concientizar sobre el cuidado, respeto y protección de todas las especies. Junto con otras dependencias de la comuna y de ONGS, se realizaron vacunaciones para las mascotas, castraciones y difusión de información. Este lunes 4 de mayo se abre el pedido de turnos y se realiza a través de la página https://sistemadeautogestion.moreno.gob.ar/

Entrevista con Diego Saiz, médico veterinario y director del área.