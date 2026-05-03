Se realizarán diversas actividades en mayo por el Mes de la Celiaquía

_Habrá charlas, talleres y encuentros de concientización y acceso a derechos en distintos puntos del distrito_

El Municipio de Moreno llevará adelante durante mayo, el Mes de la Celiaquía, distintas actividades de asesoramiento, promoción de derechos y alimentación saludable en diferentes espacios del distrito.Las propuestas comenzarán el lunes 4 a las 10 horas con un encuentro en la Unidad Sanitaria (US) Casasco, ubicada en Ambrosetti 2902 y San José, en Moreno Sur, donde además se realizará un taller del IMDEL con entrega de semillas.

Ese mismo día se dará inicio a los encuentros territoriales.El martes 5 se desarrollará una jornada de sensibilización sobre celiaquía en la Plaza San Martín (Av. del Libertador y Av. Alcorta), de 10 a 14 horas. En paralelo, a las 10 horas, tendrá lugar un encuentro en la Unidad Sanitaria Barrio 2000 (C. Gardel y Bolivia).

El miércoles 6 habrá dos actividades: a las 9:30 horas un taller de celiaquía en la Unidad Sanitaria Cortés (Del Carril 4051, esquina Lobos) en Paso del Rey y a las 10 horas un encuentro en la Unidad Sanitaria Molina Campos (J. Ibarbourou 9579 y Portugal) en Cuartel V

El jueves 7 a las 9 horas se realizará un taller de cocina en la Iglesia de Jesucristo (Chacabuco 460) en Moreno Centro, orientado a la elaboración de alimentos aptos para personas con celiaquía.Las actividades continuarán el lunes 11 a las 10 horas en la Unidad Sanitaria La Reja Centro (Av. Storni 1476) y el miércoles 13 a las 10 horas en la Unidad Sanitaria San José (Perú 5160 y Colombia) en Moreno Norte.

Además, el lunes 18 a las 9:30 horas se llevará a cabo un encuentro territorial con taller de huerta en la Unidad Sanitaria Paso del Rey (Yapeyú 250 y Lucía Rueda).Finalmente, el martes 19 a las 10 horas se realizará el último encuentro en La Casona de Trujui, ubicada en Albatros y Virgen de Luján.

Estas iniciativas del Gobierno local tienen como objetivo fortalecer el acceso a la información, promover hábitos de alimentación segura y acompañar a las personas con celiaquía en el ejercicio de sus derechos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno