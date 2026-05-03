Un cobarde con arma: Golpeó a una nena para robarle el teléfono en el barrio Fademac

El suceso se produjo a las 18:19 de este sábado 2 de mayo, en la esquina de la avenida Argentinidad (ex Ramón Falcón) y Paso de los Libres del barrio Fademac de Francisco Álvarez. Dos nenas estaban sentadas en el cordón de la vereda cuando aparecieron dos sujetos en moto. Uno de ellos bajó, portando un revólver. Cobardemente golpeó a una de las chicas y le sacó el teléfono celular. Actuaron a cara descubierta. Luego fugaron por Paso de los Libres en dirección a la calle Semana de Mayo. La víctima, menor de edad, quedó traumada y con pesadillas.