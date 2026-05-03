Discapacidad: La Provincia realizó la primera asamblea anual del COPRODIS

En el marco de las diversas políticas de inclusión que impulsa el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, llevó adelante la primera asamblea ordinaria del año del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS).

El espacio, que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Sociales, está integrado por distintos organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y constituye una instancia clave para la articulación de políticas públicas destinadas a la promoción y protección de derechos.

La jornada, desarrollada en la sede ministerial, fue encabezada por la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, junto a la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino, y al director de Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad, Raúl Lucero. Además, participó Ian Moche, una de las voces jóvenes más visibles en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que integró el panel por el Día Mundial del Autismo junto a Ana Rodríguez y Rocío Figueras.

En ese marco, Meglia destacó que “a contracara de lo que hace Milei, en la Provincia la prioridad es seguir fortaleciendo y acompañando los espacios de encuentro comunitario y de capacitación, que garantizan que los bonaerenses más vulnerables puedan progresar y vivir con dignidad”.

“Frente a un gobierno nacional que se desliga de sus responsabilidades y asfixia financieramente a las provincias, por mandato de nuestro gobernador Axel Kicillof, en el Estado bonaerense por el contrario entendemos que la lucha colectiva sirve”, cerró.Durante la jornada también se presentaron los informes de Presidencia y las propuestas de trabajo de las comisiones que integran el Consejo.

El objetivo de estos encuentros que seguirán desarrollándose a lo largo del año es mejorar la accesibilidad e inclusión, contribuir a la inserción laboral, y dar respuesta a las demandas de las personas con discapacidad.

El COPRODIS es un espacio de articulación y coordinación con los distintos organismos interministeriales y organizaciones civiles involucrados en el desarrollo de políticas intersectoriales, orientadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

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