La PFA detuvo a un hombre que comercializaba vehículos robados en la provincia de Buenos Aires

En continuidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto a desarticular ardides vinculados al robo de vehículos, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron, en la zona oeste del conurbano bonaerense, a un sujeto que comercializaba automóviles y motocicletas que previamente habían sido sustraídos durante hechos ilícitos.

La presente causa tuvo su origen cuando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 Descentralizada de La Matanza, a cargo del Dr. Adrián Arribas, convocó a la División Delitos Contra el Automotor con la finalidad de identificar a un hombre que se dedicaba a vender rodados que poseían solicitudes de secuestros activos por los delitos de “Robo” y “Hurto”.

Por consecuencia, los efectivos de la mencionada dependencia realizaron amplias tareas de campo, observaciones encubiertas y pormenorizados análisis de la información disponible, estableciendo la identidad del encartado y determinando que el mismo residiría en un domicilio ubicado en la localidad de Gregorio de Laferrere.

En ese aspecto, se comprobó que desde dicho inmueble el sospechoso fotografiaba diferentes vehículos y autopartes (con impedimentos legales) que posteriormente publicaba en plataformas y redes sociales.Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza a cargo del Dr. Rubén Norberto Ochipinti y con intervención de la Secretaría de la Dra. Lorena Fernanda Gallardo, ordenó la ejecución del correspondiente allanamiento sobre la vivienda emplazada en la calle Máximo Zamudio.

Los servidores públicos irrumpieron en el lugar y detuvieron al individuo en cuestión.

Asimismo, incautaron dos motos, una de las cuales contaba con requerimiento de secuestro activo desde agosto del corriente año por “Robo agravado”; sumado a distintas autopartes de autos pertenecientes a varias marcas y modelos.

El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por el delito de “Encubrimiento agravado con ánimo de lucro”.

Con info PFA