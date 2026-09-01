La PFA detuvo a un integrante de una banda criminal dedicada al robo modalidad «entradera»

En el marco de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un miembro de una estructura criminal dedicada a la comisión de delitos contra la propiedad privada bajo la modalidad conocida como “entradera».

Al detenido se le adjudican varios hechos en la zona de Luján, provincia de Buenos Aires, uno de los más violentos ocurrió en octubre del año 2020 cuando el mismo junto a varios cómplices ingresaron armados a una vivienda de la mencionada zona, donde habitaba una familia dedicada a las actividades hípicas.

En esa circunstancia, uno de los delincuentes ingreso por la ventana de la finca y sin mediar palabras disparo a mansalva contra el morador, quien resulto herido en un brazo y en otras partes del cuerpo, mientras que los otros miembros forzaban a patadas la puerta de ingreso principal. Al advertir la situación, la esposa logró alcanzarle una pistola 9 mm al dueño de la vivienda, quien repelió la agresión mediante disparos, lo que derivó en la fuga de los asaltantes quienes al escapar dejaron caer en el lugar dos teléfonos celulares.

Luego del hecho, el damnificado fue trasladado a un nosocomio local donde fue intervenido por fractura expuesta de su brazo izquierdo y lesiones en su abdomen producto de los impactos de bala recibidos.

De manera posterior al lugar, arribó personal de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, quien a través de diligencias confirmaron la existencia en el exterior de la vivienda de vainas servidas de calibres 40 y 9 mm. Además, por medio de pericias realizadas a los celulares incautados se estableció la identidad de los integrantes de la banda.

Por tal motivo, el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes a cargo del Dr. Patricio Guillermo Arrieta ordeno a la Fuerza Local una serie de allanamientos con el objetivo de localizar a los autores del ilícito, los cuales dieron negativo. En razón del tiempo transcurrido, el juzgado interviniente delegó a la división Búsqueda de Prófugos de la PFA la captura de dos de los fugados. En consecuencia, los federales comenzaron con el análisis de datos y trabajos de campo, que derivaron en el dato que uno de los buscados, quien poseía varias causas penales, frecuentaba el barrio porteño de Abasto.

Así las cosas, los federales con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias a cargo del Dr. Alejandro Litvack, implantaron discretas vigilancias varios días en la zona, cuando finalmente observaron a un individuo de similares características al del prófugo.

Por lo que lo interceptaron e identificaron positivamente, materializando su detención en la intersección de la avenida Corrientes y Agüero, sobre la vía pública.

El detenido, argentino y de 43 años de edad quedo a disposición del magistrado interventor por el delito de “Homicidio agravado Criminis causa en tentativa y Robo agravado por el uso de arma de fuego por su comisión en poblado y en banda y por efracción”.

Con info PFA