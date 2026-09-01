Prohibieron la venta de determinados juguetes “squishy” por posibles riesgos para la salud

El Gobierno nacional dispuso la prohibición de importar, fabricar, comercializar y almacenar determinados juguetes blandos conocidos como “squishy”, ante antecedentes vinculados con la presencia y liberación de sustancias químicas potencialmente peligrosas.

La medida fue establecida mediante la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y tiene alcance en todo el territorio nacional.

La prohibición comprende productos identificados como “squeeze toy” o “squishy” con formas de gyoza, dumpling y otros diseños similares que no cuenten con la documentación requerida para acreditar su seguridad e inocuidad.

La normativa establece que los fabricantes, importadores, distribuidores y comercios que posean unidades alcanzadas por la medida deberán retirarlas de circulación y realizar su destrucción o descarte de manera segura.

Quedan exceptuados aquellos productos que cuenten con una declaración de conformidad y las certificaciones correspondientes que acrediten su inocuidad y el cumplimiento de los reglamentos técnicos vigentes.

La restricción alcanza tanto a los comercios físicos como a las ventas realizadas mediante plataformas digitales, redes sociales y otros canales de comercialización.