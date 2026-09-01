“Abrimos todos los días la universidad para que muchos más sueñen con un futuro mejor”

Durante los días 24, 25 y 26 de agosto, la Universidad Nacional de Moreno llevó adelante la LIV Ceremonia de Graduación y XVIII Acto Académico de entrega de Títulos Intermedios; un momento único para toda la comunidad universitaria donde se reúnen graduados y graduadas, autoridades, docentes, trabajadores, familias y amigos para celebrar la culminación de las trayectorias formativas y reconocer el compromiso con la educación pública.

Todas las ceremonias fueron presididas por el Rector Alejandro Robba, quien felicitó a nuestros nuevos graduados y graduadas, y dio la bienvenida a sus familias y amigos: “Por el futuro de nuestros jóvenes es que abrimos todos los días la Universidad, para brindarles apoyo, reducir sus incertidumbres y para que sueñen con un futuro mejor. El de hoy es un escalón más, no el último.

La UNM seguirá siendo su casa, esperamos seguir viéndolos cursando nuestros posgrados, asistiendo a nuestras actividades como docentes, investigadores o acompañando a sus hijos que seguramente serán parte en unos años de nuestra comunidad”.

En la primera jornada de graduación, el Director-Decano del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas, Alejandro Otero, compartió unas palabras con los presentes y para finalizar expresó:

“Hoy es un día de celebración pero también de reflexión, porque en un día así también es bueno recordar el camino que hicimos y cómo logramos llegar hasta acá, entendiendo que la educación pública genera un aprendizaje colectivo, que hoy tenemos que defender.

Por favor, no lo olviden nunca y devuelvan esos saberes siempre que puedan”.

En la ceremonia correspondiente al Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, la Directora-Decana Liliana Taramasso reflexionó: “Estamos aquí porque la UNM existe acá en Moreno, cerca de sus casas, dando acceso a la educación universitaria, lo que entendemos como un derecho humano. Pero esto no fue siempre así, fue fruto de una decisión política, por eso creo que siempre hay que darle lugar al agradecimiento y al pensamiento crítico para valorar las políticas que generan mejor calidad de vida, posibilidad de ascenso social y mejoras en el desarrollo a través de las profesiones que aquí se enseñan”.

En el momento del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, el Director-Decano Juan Martín Etcheverry expresó: “Todos lo que trabajamos acá, desde el primero al último, sentimos el mismo orgullo de saber que el esfuerzo colectivo que hacemos para que los derechos, como la educación universitaria, prevalezcan, hoy cobre sentido.

Todos somos parte de la misma patria, tenemos una identidad común y estamos en el mismo barco tratando de que nuestro pueblo sea cada día un poquito más feliz.

Ahora ustedes tienen esa responsabilidad de devolverle a la sociedad con sus acciones cotidianas y con su nuevo rol como profesionales”.

Cada encuentro tuvo un espacio para la palabra de un graduado, con el fin de tener sus voces presentes y dar cuenta que de la experiencia vivida a lo largo de la cursada:

Belén Barbanente, Licenciada en Biotecnología: “Nosotros somos, en buena medida, el resultado de una sociedad que entendió que estudiar no debería ser un privilegio.

Muchos de nosotros somos la primera generación de profesionales en nuestras familias, y esto fue posible porque se tomó la decisión de invertir en educación pública y de calidad, entendiendo que cada estudiante que se gradúa es una oportunidad más para construir un país con mayor igualdad, más desarrollo y un mejor futuro”.

Facundo Noya, Licenciado en Economía: “Muchos chicos y chicas quizás empiezan a estudiar y dejan; otros quieren empezar pero no pueden; y muchos ni siquiera tienen a la universidad en su mundo de posibilidades.

Por todos ellos me prometo a mí mismo trabajar, desde hoy y hasta el final de mi carrera, pensando siempre en aportar mi grano de arena para que más chicos y chicas del conurbano tengan las oportunidades que tuve yo de poder elegir y poder dedicarse a lo que les gusta”.

Graciela Beatriz Migralia, Licenciada en Trabajo Social: “Nos graduamos después de muchos años de esfuerzo, pero también de momentos que vamos a llevar siempre con nosotros. Del camino son parte las familias que nos acompañaron, las amigas y los amigos que se volvieron hermanas/os, los viajes, las charlas, las risas, los nervios y tantas experiencias compartidas. Hoy cerramos una etapa que nos cambió para siempre con la certeza de que no llegamos hasta acá solos: llegamos juntos, sostenidos por quienes estuvieron a nuestro lado y por los vínculos que construimos en el camino”.

La Universidad Nacional de Moreno cierra esta LIV ceremonia con casi 3.000 títulos entregados a lo largo de sus primeros 16 años, con la convicción de estar construyendo comunidad y proyectando el futuro de nuestros jóvenes.

Aún con las dificultades presupuestarias que enfrentamos, sabemos que estamos en el camino correcto.