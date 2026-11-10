La PFA detuvo al hombre que amenazó de muerte al papa León XIV

La Policía Federal Argentina realizó un procedimiento en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, donde detuvo a un hombre de 49 años acusado de amenazar al pontífice en el contexto de su visita a la Argentina.

A través de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al papa León XIV.

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, a partir de una denuncia anónima recibida en el CATE 911 de La Plata, en la que se alertaba sobre las amenazas contra el máximo representante de la Iglesia Católica, antes de su llegada al país.

A raíz de ello, intervino el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con actuación de la Secretaría Penal N.º 2, a cargo del Dr. Ocampo.Por disposición judicial, la pesquisa quedó a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.

Los efectivos realizaron distintas tareas investigativas mediante el relevamiento y análisis de fuentes abiertas (OSINT), que permitieron identificar al presunto autor de las intimidaciones, un ciudadano argentino radicado en Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.En ese contexto, se desplegaron tareas de campo, vigilancias e intervenciones telefónicas, junto con un trabajo interdisciplinario del personal especializado.

También colaboró el Departamento Técnico del Cibercrimen de la institución, que brindó apoyo operativo mediante la utilización de tecnología IMSI Catcher, una herramienta que permitió geolocalizar y rastrear en tiempo real el dispositivo móvil utilizado para emitir las amenazas.Ante la gravedad de los hechos investigados y el riesgo advertido, el juzgado interviniente dispuso una orden de allanamiento urgente en un inmueble ubicado en la calle Carlos Morel, en Pilar.

Como resultado del procedimiento, se concretó la detención del imputado y el secuestro del teléfono celular vinculado con las amenazas, además de otros dispositivos móviles y un vehículo aéreo no tripulado (dron).

El detenido, un ciudadano argentino de 49 años, quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, imputado por el delito de amenazas.

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar.

Con info PFA