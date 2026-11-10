Provincia y AFA acordaron facilitar financiamiento para clubes bonaerenses

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, firmaron un convenio de colaboración junto al Fideicomiso Fuerza Solidaria, que permitirá facilitar el acceso a líneas de crédito para entidades deportivas vinculadas a la AFA, mediante herramientas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación.

A través de esta iniciativa, se promoverá financiamiento para realizar obras y mejoras en la infraestructura de las instituciones con el objetivo de fortalecer el rol social y formativo de estos espacios.

La firma se realizó en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza y contó además con la participación del presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, y dirigentes de distintos clubes de la provincia.Durante el encuentro, Larroque al señalar la importancia de las instituciones deportivas, expresó que “los clubes son el corazón del fútbol argentino”.

Y afirmó: “Queremos acompañar ese esfuerzo solidario que ustedes hacen porque es la columna vertebral para el conjunto de nuestra comunidad y también porque nos da muchas alegrías en términos futbolísticos”.

En ese sentido, el ministro puso de relieve el compromiso del gobierno provincial y del gobernador Axel Kicillof con el fortalecimiento de estas entidades: “Que estemos hoy acá firmando este convenio que garantice la asistencia plena, la posibilidad de acceder al crédito para los clubes tiene que ver con una concepción que es poner los recursos allí donde más se necesitan”.Por su parte, Tapia destacó la importancia de acompañar a los clubes y reconoció el compromiso de sus dirigentes.

“La función social que hacen ustedes es la más importante de todas.

Es muy fácil administrar riqueza, siempre lo digo, y es muy difícil administrar pobreza y ser solidarios. La mejor gestión es la de cada día, y en eso están los dirigentes del fútbol argentino”.

El presidente de la AFA subrayó, además, el rol como espacios de contención y acompañamiento: “Cada chico que está adentro de un club, es un chico menos en la calle, es una chica menos en la calle, es una familia más que durante el tiempo que juegue al fútbol o que juega a la pelota, va a estar teniendo la posibilidad de una calidad de vida diferente”.

El Fideicomiso Fuerza Solidaria es una iniciativa del Gobierno bonaerense y el Banco Provincia, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026, aprobó más de 260 préstamos por un monto superior a los $3.000 millones, destinados al fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias.

En ese marco, siete clubes bonaerenses vinculados a la AFA cuentan con créditos aprobados mientras que otras 24 instituciones deportivas se encuentran en distintas instancias de evaluación para acceder al financiamiento.

También estuvieron presentes el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; el gerente de Fuerza Solidaria, Diego Gojzman; el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni; el director de Deporte Social y Clubes de Barrio, Waldo Lomónico y el director provincial de Planificación Estratégica, Lauro Grande.

La iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para fortalecer el deporte social, mejorar la infraestructura de los clubes y acompañar la tarea comunitaria que desarrollan estas instituciones en los barrios bonaerenses.

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