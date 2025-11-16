La PFA incautó cerca de medio millón de dólares y desarticuló una banda narco vinculada al clan de “Mameluco” Villalba

Durante una serie de procedimientos impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional en el marco de la lucha contra el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon una organización narco vinculada a “Mameluco” Villalba, dedicada al comercio de cocaína y marihuana en distintos barrios del partido bonaerense de San Martín. Las intervenciones culminaron con 8 detenidos y el secuestro de varios kilogramos de estupefacientes, un arsenal y cientos de miles de dólares.La investigación se desprende del operativo “Droga Salvaje”, realizado en febrero de 2022 por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, que permitió desarticular a la banda liderada por los “Villalba”, acusada de vender pasta base contaminada con fentanilo, hecho que provocó la muerte de 24 personas.

En ese marco, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, Secretaría Penal 5 del Dr. Hernán Roncaglia, encomendó a la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la PFA profundizar las pesquisas. A pesar de los resultados obtenidos en 2022 contra la estructura ligada a “Mameluco” Villalba (quien cumple una condena de 27 años desde 2018), los indicios señalaban que la organización habría logrado rearmarse para continuar con sus actividades ilícitas.

A partir de estas tareas, los investigadores detectaron que nuevos integrantes habían tomado el control de la banda. Serían los mismos que, en febrero de 2023, difundieron un video con amenazas contra la ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en rechazo a las políticas antinarco impulsadas por ambos.

Con el avance de la investigación, se determinó que en 2024 la organización se había reorganizado y fortalecido en distintos barrios de San Martín. De ese modo, continuaba con la venta de drogas al menudeo y ampliaba sus actividades criminales al lavado de activos, invirtiendo alrededor de 1.400 millones de pesos en una reconocida empresa constructora de la zona.A partir de estos datos y tareas de inteligencia, se montó un operativo que culminó con la interceptación de dos vehículos en la intersección de San Martín y Perdriel, pleno centro del partido de San Martín.

En ese momento, los ocupantes realizaban un intercambio de bolsos que contenían 10 millones de pesos provenientes de la venta de estupefacientes. Allí fueron detenidos dos hombres y una mujer vinculados a la organización.

Las averiguaciones posteriores permitieron identificar cinco domicilios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza, Hurlingham y San Martín, utilizados para el fraccionamiento, acopio y distribución de la droga. También se detectaron seis puntos activos de venta en la vía pública, ubicados en los barrios de la Villa 18, Curita y Puerta 8.Con el material probatorio reunido, el tribunal ordenó siete allanamientos y tres procedimientos en la vía pública. Como resultado, se detuvo a tres hombres y dos mujeres más, lográndose también el secuestro 7,5 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza en envoltorios termosellados, casi 10 kilos de marihuana y 95 dosis de Tusi.Además, se incautaron 14.683.500 pesos en billetes de baja denominación, tres chalecos antibalas, dos chalecos tácticos policiales, tres automóviles, dos motocicletas con pedido de secuestro, dos máquinas termoselladoras, siete contadoras de billetes, balanzas de precisión, una computadora, 22 teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Durante los allanamientos, los federales encontraron oculto dentro de una rejilla de desagüe un importante arsenal: cinco pistolas calibre 9 mm, tres revólveres calibre .38 Special y .44 Magnum con la numeración limada, cargadores y gran cantidad de municiones de distintos calibres.

Finalmente, tras el análisis de la información acumulada, se procedió a la apertura de dos cajas de seguridad en una entidad bancaria, donde se decomisaron 490 mil dólares estadounidenses.Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), junto con todos los elementos secuestrados.

