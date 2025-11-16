Salud

Nuevas jornadas de la Mesa de Salud Mental Municipal de General Rodríguez en instituciones educativas

Posted on by rodrigos
15
Nov

Durante los primeros días de noviembre se desarrollaron diversas actividades y talleres de la Mesa de Salud Mental Municipal en instituciones educativas de General Rodríguez, en el marco del programa “Entornos Saludables y Libres de Violencia”.

Las jornadas se realizaron en la Escuela Secundaria Nº 10 del barrio Sommer y en la Escuela Secundaria Nº 12 del barrio Vista Linda, donde equipos municipales trabajaron junto a estudiantes en el abordaje de situaciones vinculadas a la convivencia, la salud emocional y la prevención de violencias.Además, en la Escuela Secundaria Nº 3 del barrio Bicentenario tuvo lugar un encuentro con personas adultas, en el que se avanzó en el desarrollo del dispositivo junto a las madres participantes y el personal docente. Allí se compartieron experiencias, se identificaron desafíos y se profundizó sobre problemáticas que atraviesan a las y los adolescentes.

Estas acciones continúan fortaleciendo el trabajo territorial y comunitario en salud mental, promoviendo espacios de diálogo y acompañamiento en las escuelas del distrito.

Info Municipalidad de General Rodríguez