Nuevas jornadas de la Mesa de Salud Mental Municipal de General Rodríguez en instituciones educativas

Durante los primeros días de noviembre se desarrollaron diversas actividades y talleres de la Mesa de Salud Mental Municipal en instituciones educativas de General Rodríguez, en el marco del programa “Entornos Saludables y Libres de Violencia”.

Las jornadas se realizaron en la Escuela Secundaria Nº 10 del barrio Sommer y en la Escuela Secundaria Nº 12 del barrio Vista Linda, donde equipos municipales trabajaron junto a estudiantes en el abordaje de situaciones vinculadas a la convivencia, la salud emocional y la prevención de violencias.Además, en la Escuela Secundaria Nº 3 del barrio Bicentenario tuvo lugar un encuentro con personas adultas, en el que se avanzó en el desarrollo del dispositivo junto a las madres participantes y el personal docente. Allí se compartieron experiencias, se identificaron desafíos y se profundizó sobre problemáticas que atraviesan a las y los adolescentes.

Estas acciones continúan fortaleciendo el trabajo territorial y comunitario en salud mental, promoviendo espacios de diálogo y acompañamiento en las escuelas del distrito.

Info Municipalidad de General Rodríguez