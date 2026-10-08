La PFA secuestró más de mil autopartes que se vendían ilegalmente en la zona oeste del conurbano

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron 1.200 autopartes que eran comercializadas de manera ilegal.

Se realizó un allanamiento en la zona oeste del conurbano bonaerense, a través del cual resultó detenido el principal sospechoso.

La presente causa tuvo su origen en marzo del corriente año, a partir de una serie de tareas de campo y pormenorizados rastrillajes virtuales enhebrados por la División Delitos Contra el Automotor de esta Institución.

En el contexto de dichas labores, el personal policial identificó a un hombre que utilizaba una reconocida plataforma digital para vender autopartes de manera irregular; sin la correspondiente habilitación del Registro Único de Desarmaderos de Autopartes y Actividades Conexas (RUDAC).

A medida que fue avanzando la investigación, se logró identificar el domicilio del causante, ubicándose el mismo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Respecto a ello, se determinó que esa vivienda funcionaba como un centro de almacenamiento de las autopartes en cuestión, muchas de las cuales registraban solicitudes de secuestro vigentes por parte de diferentes fiscalías.

Con el total del material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara ordenó la ejecución del respectivo allanamiento.

Los servidores públicos ingresaron a la finca, emplazada sobre la calle Dante Alighieri al 5.400, consiguiendo identificar al implicado.

Cabe destacar que el mismo, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga a bordo de su camioneta, por lo que fue interceptado y posteriormente detenido.

Durante el desarrollo del procedimiento, a su vez, se materializó el decomiso de dos teléfonos celulares y de 1.200 autopartes de diversos modelos y marcas, tales como tapas de cilindros, compresores de aire acondicionado, levas, cigüeñales y cajas de velocidades.

Es menester señalar que las autopartes incautadas y anteriormente descriptas ascienden a un valor aproximado de 70 millones de pesos.

El detenido, de nacionalidad argentina y 47 años de edad, quedó junto a los materiales confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 25.761 (autopartes, desarmado y ventas).

Con info PFA