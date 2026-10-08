Reconocieron como Personalidad Destacada de General Rodríguez a Atilio Barraza

El intendente de General Rodríguez, Mauro García, participó el pasado viernes del reconocimiento como Personalidad Destacada de la ciudad a Atilio Barraza, estilista y coiffeur del histórico comercio “Andy & Atilio”, quien falleció luego de atravesar una larga enfermedad.

La distinción fue establecida mediante el Decreto Nº 41/26, sancionado por el Honorable Concejo Deliberante con la aprobación de todos los bloques. Del acto participaron representantes de los distintos espacios del cuerpo legislativo, integrantes del Ejecutivo local, familiares y amigos de Barraza y vecinos de la comunidad.

Durante la jornada se descubrió una placa conmemorativa en el local ubicado sobre avenida San Martín, entre Moreno y Avellaneda, y se recordó su trayectoria y su vínculo con General Rodríguez.

Barraza llegó a la ciudad junto a su familia cuando tenía cuatro años y participó de distintas actividades deportivas y comunitarias. Practicó básquet en el club Alem y artes marciales en el Costa Brava.

Durante más de 25 años desarrolló su profesión en General Rodríguez y fundó junto a su hermano Andrés el local “Andy & Atilio”, que con el paso del tiempo se convirtió en un espacio reconocido por vecinos y vecinas por la calidez de su atención y su vínculo con la comunidad.

La presidenta del HCD, Silvia Figueiras, destacó durante el reconocimiento que se trataba de una persona íntegra y querida, cuya presencia convocó a familiares, amigos y vecinos para recordar su trayectoria.

Por su parte, Mauro García señaló que la distinción permite valorar lo que Barraza representó para la sociedad desde su lugar de trabajo y remarcó la importancia de preservar su figura y el ejemplo que dejó en la comunidad rodriguense.

Finalmente, junto a sus hijos Thiago, Arian y Bastian, se rindió homenaje a la vida de Atilio Barraza y a su legado como vecino de General Rodríguez.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez