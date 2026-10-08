Realizaron por primera vez en Argentina una cirugía bilateral de conducción ósea

Un joven de 20 años con hipoacusia desde la infancia recibió en Buenos Aires un implante de conducción ósea en ambos oídos de manera simultánea, en una intervención que se realizó por primera vez en Argentina.

La cirugía se llevó a cabo el 4 de agosto y estuvo a cargo de un equipo encabezado por el otorrinolaringólogo Fernando Diamante (M.N. 93.626).

El paciente, Iván Molina, es estudiante de Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata y la intervención duró menos de una hora.

La decisión de realizar el procedimiento en ambos oídos al mismo tiempo estuvo relacionada con la hipoacusia bilateral del joven.

De esta manera, se evitó que tuviera que atravesar dos cirugías y dos períodos de recuperación.

El sistema utilizado fue el Sentio, un dispositivo de conducción ósea que transmite el sonido directamente a través del hueso, evitando el oído externo o medio dañado. Cuenta con un pequeño implante interno de titanio ubicado debajo de la piel y un procesador externo que se sostiene mediante imanes, sin atravesarla.

Según explicó Diamante, se trata de un implante activo transcutáneo que busca ofrecer una experiencia auditiva más natural y cómoda.

El procesador, además, incorpora algoritmos destinados a mejorar la comprensión del habla y filtrar el ruido ambiente.

Iván convive con la hipoacusia desde su infancia y contó que durante años tuvo dificultades para seguir las clases y participar de conversaciones grupales.

Tras la activación de los implantes y el período de adaptación, aseguró que pudo notar cambios tanto en la facultad como en su vida social.

“Lo primero que noté distinto fue el ruido ambiente, la cantidad de ruido que hay en una Ciudad. Los autos, los colectivos, la gente hablando, los pájaros”, relató.

Entre las situaciones que pudo recuperar se encuentran seguir las explicaciones de los profesores sin perder concentración, comprender los aportes de sus compañeros y participar de charlas grupales con mayor facilidad.

Los implantes de conducción ósea están indicados para personas con hipoacusia conductiva o mixta, sordera en un solo oído y pacientes que no obtienen buenos resultados con audífonos convencionales.Además de estudiar Astronomía, Molina practica muay thai y señaló que los implantes no representan una limitación para continuar con sus actividades, aunque sí requieren determinadas precauciones.

“Los implantes son una herramienta para mejorar la calidad de vida.

Sí hay que tener precauciones, pero no son una traba para dejar de hacer lo que a uno le apasiona”, afirmó.

Entre los cambios que más esperaba, el joven destacó la posibilidad de volver a disfrutar plenamente de la música: “El sonido que más esperé para escuchar fue la música, mi guitarra, o un tema de Pink Floyd, poder discernir todos los matices de las canciones, cada instrumento y cada acorde”.