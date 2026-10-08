Llega la 22° edición del Encuentro de las Provincias y su Cultura

El 10 y 11 de octubre, en la Plaza Dr. Buján, con música, danza, artesanías, productos regionales y comidas típicas

El Municipio realizará la 22° edición del Encuentro de las Provincias y su Cultura, una celebración de la diversidad, las tradiciones y la identidad popular nacional, el sábado 10 y domingo 11 de octubre, desde las 12 horas, en la Plaza Dr. Buján, ubicada en la Ruta Provincial N°7, Km 35,5, en Paso del Rey.

El evento, declarado Fiesta Provincial y de Interés Turístico Nacional, reunirá propuestas de música y danza, artesanías, productos regionales y comidas típicas, con entrada libre y gratuita.

Entre los artistas destacados de esta edición se encuentran Mica Chauque, Bruno Arias y Juanjo Abregú, quienes serán parte de la programación del escenario principal.

Durante las dos jornadas, las familias podrán disfrutar de las distintas expresiones culturales y tradiciones de las provincias que forman parte de este encuentro, junto con la presentación de destacados artistas.

El Encuentro de las Provincias y su Cultura forma parte del calendario cultural del Gobierno local que promueve el encuentro de las y los vecinos a través de la música, la danza, las tradiciones y la diversidad cultural de nuestro país.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno