La Primera C define la final y continúa la vuelta del Reducido

Este domingo 25 de octubre se disputarán la final de vuelta por el primer ascenso y nuevos partidos de vuelta del Reducido por el segundo ascenso de la Primera C.

Desde las 15, Luján recibirá a Berazategui en la final por el primer ascenso, con el arbitraje de David Cornejo.

En simultáneo, se jugarán tres encuentros correspondientes al Reducido: Deportivo Español vs. Victoriano Arenas, Estrella del Sur de Alejandro Korn vs. General Lamadrid y Cañuelas vs. Lugano.

La jornada se completará a las 15.30 con el partido de Promoción entre Defensores de Glew y Argentino de Rosario, que enfrenta a un equipo de la Primera C con otro del Promocional Amateur.

Árbitros de los encuentros- Final por el primer ascenso — 15: Luján vs. Berazategui — David Cornejo.- Reducido — 15: Deportivo Español vs. Victoriano Arenas — Iñaki Iparraguirre.- Reducido — 15: Estrella del Sur vs. General Lamadrid — Valentín Bocaccia.- Reducido — 15: Cañuelas vs. Lugano — Mateo Bocaccia.- Promoción — 15.30: Defensores de Glew vs. Argentino de Rosario — Manuel Girett.