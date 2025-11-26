La PROCUVIN informó que el 16% de la población privada de libertad en cárceles federales es extranjera

El documento indicó que, de las 12.062 personas privadas de su libertad, 1.935 son de otros países. La cifra estadística es parte del reporte «Población extranjera privada de libertad en cárceles del SPF». Entre otros datos, se destaca que 9 de cada 10 extranjeros detenidos en esos establecimientos son hombres y que el 70% proviene de tres países limítrofes. El trabajo también incluyó un abordaje cualitativo surgido de 39 entrevistas.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, informó que el 16% de la población privada de libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera. Esta cifra implica que, de los 12.062 detenidos en cárceles federales del país, 1.935 integran la población extranjera.

El dato estadístico es parte del reporte «Población extranjera privada de libertad en cárceles del SPF», elaborado por la procuraduría especializada. El documento ofrece información descriptiva cuantitativa y un análisis cualitativo resultante de entrevistas realizadas en el primer semestre del 2025 en el marco de inspecciones realizadas por la PROCUVIN.

Asimismo, el informe busca complementar otro reporte de la misma temática que había sido elaborado en 2023. Entre los distintos objetivos del trabajo se encuentran: la descripción y el análisis de las características de la población extranjera privada de libertad en cárceles federales y la colaboración en la producción y difusión de información como herramienta de análisis para las diversas líneas de intervención de la procuraduría.

En este marco, el documento puntualizó que la proporción de personas extranjeras sobre el total de la población privada de libertad ha mostrado una tendencia descendente a partir de 2017. Según el reporte, la serie, en los últimos 9 años configurada porcentualmente, evolucionó de la siguiente manera: 2016 (23,76 %); 2017 (25,75 %); 2018 (25,33 %); 2019 (23,24 %); 2020 (20,64 %); 2021 (19,14 %); 2022 (20,76 %); 2023 (19,84 %); 2024 (16,11 %); 2025 (16,04 %).

En tanto, el reporte detalló que la evolución de la serie estadística en términos nominales expresó las siguientes cifras: 2016, 2.106 (detenidos extranjeros); 2017, 2.429; 2018, 2.700; 2019, 2.618; 2.020, 1.962; 2021, 1.818; 2022, 1.951; 2023, 1.904; 2024, 1.884; 2025, 1.935.En relación a la composición por país de procedencia, el reporte detalló que el 70% de la población extranjera proviene de Paraguay, Perú y Bolivia. La lista es encabezada por Paraguay (466), Perú (431) y Bolivia (423). Le siguen Colombia (136), Chile (133), Uruguay (77), República Dominicana (69), Venezuela (60), Brasil (42), China (26), México (15) y España (6). Asimismo, fueron registrados también los casos de 51 personas de otras nacionalidades. A su vez, el documento puntualizó que solo el 6% de la población extranjera proviene de países donde el castellano no es lengua oficial (116 casos).

En otro de los ejes de análisis, el informe indicó que del total de la población extranjera privada de su libertad en cárceles federales, 1.181 se encuentran en establecimientos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que representa el 61% del total.También se puntualizó que más de la mitad de la población extranjera encarcelada -el 56,4%- se encuentra cumpliendo sentencia, mientras que el 43,6% restante tiene prisión preventiva. Asimismo, del desglose relativo a las jurisdicciones intervinientes en los extranjeros detenidos se desprende que el 51,5% se encuentran a disposición de la justicia nacional, el 46,1% de la justicia federal y el 2,4% a disposición de administraciones de justicia provinciales o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).Edad y géneroEn otro de los ejes de análisis, el reporte indicó que la gran mayoría de los extranjeros privados de libertad -el 98,2%- son personas mayores de 21 años, en tanto que el 1,8% restante corresponde a jóvenes de 18 a 21 años.En relación a la composición por género, los datos reflejaron que el 90,5% de la población extranjera en cárceles federales son hombres(1.752 internos); el 8,9%, mujeres (172); y un 0,6%, personas trans (11 casos). Esta distribución muestra una proporción apenas superior de mujeres respecto de la población general, ya que las mujeres detenidas en el SPF representan el 7,6%.

Entrevistas de PROCUVINEn el apartado relativo al abordaje cualitativo, se comunicó que fueron 39 las entrevistas realizadas por la procuraduría, distribuidas entre el Complejo Penitenciario Federal (CPF) de CABA (Devoto), las Unidades 8 y 22 de la provincia de Jujuy y la Unidad 10 de Formosa. En todos los casos, se trata de población masculina. También fueron incluidas las conclusiones relativas a otras diez entrevistas, realizadas a fines del 2024, a mujeres extranjeras, detenidas en el CPF III de Salta.Entre múltiples problemáticas, PROCUVIN registró los siguientes ejes de dificultad de la población carcelaria extranjera:Diferencia entre residentes (59% de los entrevistados) y no residentes (41%) al momento de su detención. De los extranjeros no residentes, el 62% (10 de 16) no había recibido ninguna visita, vinculado al alto costo económico y la dificultad logística de los viajes son el principal obstáculo.

El sostenimiento de los lazos familiares es el desafío más crítico y se ve fuertemente influenciado por la distancia y la situación de residencia. La falta de visitas: 14 de los 39 varones entrevistados nunca habían recibido una visita.Asistencia consular deficiente: a pesar de ser un derecho, 6 de cada 10 entrevistados no habían tenido comunicación con su consulado.Impacto económico: casi el 60% de las familias perdió la única fuente de ingreso con la detención del entrevistado.

En el caso de las mujeres no residentes entrevistadas en el CPF III se enfrentan a una situación desarraigo producto de la imposibilidad de recibir visitas y de las dificultades para mantener y sostener el vínculo con sus hijos o bien con los familiares que quedaron a cargo de ellos.

