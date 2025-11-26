Salud

Taller de ESI para referentes del Hogar de Varones de Trujui

La Maternidad Estela de Carlotto llevó adelante un taller de Educación Sexual Integral destinado a referentes del Hogar de Varones de Trujui, con el objetivo de fortalecer las herramientas de quienes acompañan cotidianamente a las adolescencias.

Durante la jornada se abordaron los principales ejes de la ESI mediante dinámicas participativas que permitieron reflexionar sobre mitos, estereotipos y prácticas habituales, poniendo especial énfasis en los vínculos y la afectividad.

Las y los participantes valoraron el encuentro por su enfoque práctico y su capacidad para conectar la teoría con situaciones reales. Entre las devoluciones se destacaron expresiones como “me llevo más preguntas” y “me gustó que sea tan práctico y ver la teoría en la realidad”.

La actividad reafirmó la importancia de generar espacios de formación para quienes acompañan a las niñeces y adolescencias, promoviendo miradas integrales y respetuosas en cada intervención cotidiana.

Info Maternidad Estela de Carlotto