La Provincia acompañó a más de 2,7 millones de fieles en la 52° Peregrinación a Luján

Siete ministerios bonaerense participaron del operativo de cuidado y asistencia a lo largo de los 60 kilómetros de recorrido.Lunes 5 de Octubre 2026

La Provincia acompañó a más de 2,7 millones de fieles en la 52° Peregrinación a LujánLa Provincia acompañó a más de 2,7 millones de fieles.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a desplegar un mega operativo de cuidado, asistencia y contención para acompañar a los más de 2.700.000 fieles que atravesaron ocho municipios bonaerenses peregrinando desde Liniers hasta la Basílica de Luján, una de las peregrinaciones más masivas de los últimos años.

A través de postas distribuidas en los 60 kilómetros de recorrido, el Estado provincial aportó atención sanitaria, seguridad, agua, frutas y sanitarios públicos.

Más de 1.000 efectivos policiales intervinieron en tareas de prevención durante el sábado y el domingo. Con hospitales móviles, helicópteros, ambulancias, patrulleros, drones y agentes de distintas reparticiones, la administración bonaerense asistió a cada peregrino.

“Nadie caminó solo: por indicación del gobernador Axel Kicillof, estuvimos presentes para cuidar a las y los fieles”, destacó la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez.

El desarrollo de la peregrinación fue monitoreado desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), montado en dependencias de la Universidad Nacional de Luján.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Luján, Leonardo Boto y el director de Cultos, Juan Torreiro estuvieron presentes en sus instalaciones junto a otros funcionarios, funcionarias y autoridades de la Iglesia.

El dispositivo provincial incluyó 4 hospitales móviles, 2 helicópteros (uno sanitario y otro de seguridad), 15 ambulancias, 1 shock room móvil, 80 baños químicos, 165 patrulleros, 76 motos, personal médico y de defensa civil, 6 camiones cisterna para los puntos de hidratación, postas de alimentación, 33 puestos de reciclaje y un escenario central frente a la Basílica. Ochenta y seis peregrinos fueron derivados a hospitales por situaciones que no pudieron ser resueltas en los más de 100 puntos de atención sanitaria.

Catorce niños, niñas y adolescentes extraviados fueron restituidos a sus familias por personal de Niñez.

No hubo incidentes en materia de seguridad.A partir de la Resolución 1469/22, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, coordina el protocolo desde la Jefatura de Asesores junto a los ministerios de Salud, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Infraestructura, Transporte, Ambiente y Comunicación, la Comisión de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la Arquidiócesis de Mercedes-Luján y los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodríguez y Luján. Realizada ininterrumpidamente desde 1975, la Peregrinación Juvenil a Luján es el evento religioso más masivo del país.

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