Se lanzó la página web de la Secretaría de Seguridad

La nueva herramienta digital permite realizar reclamos, solicitar operativos, efectuar denuncias anónimas y consultar el estado de las solicitudes en tiempo real

El Municipio de Moreno, conducido por la intendenta Mariel Fernández, puso en funcionamiento la nueva página web de la Secretaría de Seguridad, una herramienta digital que permite a vecinas y vecinos informar situaciones de inseguridad, solicitar operativos preventivos, realizar denuncias anónimas y acceder a distintos canales de atención vinculados con la seguridad en el distrito.

La plataforma, disponible en secretariadeseguridad.moreno.gob.ar desde celulares y computadoras, forma parte del Plan Integral de Seguridad y permite fortalecer la comunicación con la comunidad, facilitar el acceso a la información y realizar el seguimiento de las solicitudes en tiempo real.

Entre sus principales funciones, la página cuenta con una sección de Asistencia Vecinal para realizar reclamos de seguridad e informar situaciones que puedan representar un riesgo en determinados barrios o sectores del distrito.

También permite solicitar operativos preventivos en zonas donde se registren hechos reiterados de inseguridad o situaciones que requieran una intervención específica.

Además, dispone de un canal para realizar denuncias anónimas y aportar información de manera confidencial, con la posibilidad de establecer un medio de contacto cuando resulte necesario ampliar los datos aportados.

La sección Comisarías permite consultar la dependencia policial correspondiente según el lugar donde ocurrió un hecho.

Para conocer la jurisdicción del barrio, se puede ingresar la calle, altura y localidad, con el objetivo de facilitar la realización de la denuncia ante la autoridad competente.

La web también reúne información sobre las acciones y políticas públicas de la Secretaría de Seguridad y permite descargar la aplicación Moreno Alerta.

La nueva herramienta se incorpora a las políticas de seguridad del Municipio con el objetivo de fortalecer la comunicación con la comunidad, facilitar el acceso a la información y mejorar la atención y el seguimiento de las demandas vinculadas con la seguridad local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno