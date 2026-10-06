Persecución en General Rodríguez: detuvieron a un hombre que circulaba en una moto robada

Por el trabajo de prevención policial fue arrestado un joven de 22 años en las últimas horas del viernes 2 en el barrio Altos del Oeste luego de que intentara escapar en una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo.

El hecho comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas local que recorrían la zona divisaron el rodado, una Benelli TRK 502 X de color gris, circulando sin la patente colocada por la intersección de Río Negro y Avenida Central.

Al notar la situación, los uniformados le dieron la voz de alto y le hicieron señas para que detuviera la marcha.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso, realizó maniobras evasivas peligrosas e inició una veloz fuga.

La persecución policial se extendió por varias cuadras y culminó en la esquina de Río Negro y Tarija, donde el motociclista perdió el control del rodado de alta cilindrada y cayó al suelo por sus propios medios.

De inmediato, el personal policial procedió a su inmediata detención en el lugar.

Al verificar los datos del cuadro de la moto a través de los servicios de emergencia, los operadores informaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por el delito de «Hurto de Vehículo», radicado el pasado 6 de agosto con intervención de la Comisaría Morón Seccional Primera y la UFI Nº 3 de ese departamento judicial.

El imputado y el motovehículo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 2ª de General Rodríguez.

El caso quedó caratulado preventivamente como «Resistencia a la autoridad y encubrimiento», bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en Turno del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez