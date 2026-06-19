La Provincia avanza con la construcción del cuarto carril de la Autopista Bs-LP

AUBASA lleva adelante los trabajos en 20 km entre el Acceso Sudeste y el Peaje Hudson, para mejorar la seguridad vial, la fluidez y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido hacia la capital bonaerense.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), avanza con los trabajos de construcción del cuarto carril en la Autopista Buenos Aires – La Plata, n el tramo que se extiende desde el Acceso Sudeste (km 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson (km 30,45) sentido a la capital bonaerense, que abarca 20 km y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, y además comprenden la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

Al respecto, Katopodis detalló: «AUBASA está llevando adelante una obra fundamental en la Autopista Buenos Aires–La Plata: el cuarto carril entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, en sentido hacia la capital bonaerense. Es una intervención que mejora la circulación, la seguridad vial y acompaña el crecimiento de una de las autopistas más transitadas del país.

«Y continuó: «Esta obra se financia con recursos propios de la empresa. Bajo la gestión de su presidente, José Arteaga, AUBASA demuestra que cuando hay una administración seria, eficiente y transparente, los recursos de los bonaerenses vuelven en obras concretas para mejorarles la vida.

«Actualmente, los trabajos están divididos en dos frentes de obra que se llevan adelante en simultáneo: el primero, desde el km 11,5 al km 20, con un 70% de avance, donde se desarrollan las tareas de construcción del cuarto carril en la zona de nuevo Quilmes; el tendido de tritubo para fibra óptica; y la repavimentación de los carriles existentes durante la noche para evitar congestión vehicular.

En tanto, el segundo frente, que va desde el km 20 hasta el km 30,45, tiene un 50% de avance y los trabajos actuales son la realización del muro de contención en el km 20; el bacheo y la repavimentación durante el turno noche.Asimismo, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas la obra de construcción del cuarto carril en sentido descendente, que permitirá completar los cuatro carriles por mano en todo el tramo.

“Con el gobernador Axel Kicillof trabajamos todos los días para que los caminos de la provincia estén en las mejores condiciones, convencidos de que esa es la llave del desarrollo”, aseguró Katopodis.

Y concluyó: “En un momento donde se cuestiona lo público, donde nos dicen que hay que desmantelar y desguazar al Estado, nosotros podemos demostrar un modelo en AUBASA: se pueden hacer las cosas bien, con eficiencia y con mucha responsabilidad”.

Esta obra mejorará la seguridad vial, la fluidez, las condiciones de circulación y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la capital bonaerense.

Además, constituye una infraestructura vial clave, ya que la Autopista une la ciudad de La Plata con CABA, siendo el principal acceso sudeste a la región metropolitana desde territorio bonaerense con un tránsito promedio de 200.000 vehículos por días.

PLAN DE OBRAS DE AUBASA 2024-2027

Estas obras forman parte del Plan de Obras 2024-2027 que lleva adelante la empresa AUBASA que contempla intervenciones 2024-2027 que contempla 25 obras y proyectos, a partir de una inversión estimada de $354.481 millones, con los que se ejecutarán mejoras en 786 km de las rutas, autopistas y autovías bajo su concesión.

Entre sus intervenciones en ejecución se destaca la repavimentación de la Autovía Provincial 2 entre Dolores y Maipú; la repavimentación, bacheo y demarcación de la Autovía 2 entre Coronel Vidal y Maipú; obras en la Ruta Provincial 11 entre Conesa y Esq. Crotto; el nuevo acceso a City Bell. Además, se finalizó el distribuidor y conexión con la Av. 520 y su obra hidráulica; la Repavimentación en la calzada descendente del Ramal Gutiérrez; las obras viales en la Ruta Provincial 63 y la repavimentación en la Au. Buenos Aires – La Plata.Asimismo, se encuentra en licitación la puesta en valor del distribuidor de la Diagonal 74 en La Plata.AUBASA es una empresa de capitales públicos dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encargada de mejorar la conectividad y la movilidad y de incrementar las condiciones de seguridad vial en las trazas que forman parte de su concesión.

Se constituyó como sociedad en 2013 y actualmente gestiona 1.091,65 km de rutas provinciales y autovías bonaerenses.

AUBASA administra la construcción, el mantenimiento y la explotación de rutas y autopistas bajo un régimen de concesiones, mediante el cobro de tarifas de peajes, que representan el principal ingreso de la empresa.Sus áreas de concesión incluyen a la Autopista Buenos Aires-La Plata, que cuenta con 50 km de extensión troncal junto a otros 13,5 km entre el Ramal Gutiérrez y la RP 36, conectando 7 distritos. A su vez, administra el Sistema Vial Integrado del Atlántico, que une la capital argentina con las ciudades atlánticas, incluyendo los principales accesos a la Costa Atlántica y Mar del Plata.

Cuenta con 849 km de extensión, abarca 5 rutas provinciales (Autovía RP 2, RP 11, RP 63, RP 56 y RP 74) y conecta 18 distritos, con una circulación de más de 8,6 millones de vehículos por temporada.

Además, en 2025 se incorporó como tercera concesión, la Ruta Provincial 6, que conforma el cuarto anillo de circunvalación del AMBA, tiene 178 km de extensión, abarca 12 distritos, une La Plata con Zárate, y conecta la Autovía 2 a través de la RP 215.

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