Moreno incorporó bicicletas y cascos para fortalecer tareas de prevención y turismo

_También se sumó equipamiento para controles de seguridad vial_

En el marco del Día de la Seguridad Vial, el Municipio de Moreno, junto al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, presentó bicicletas destinadas a distintas áreas municipales y cascos de seguridad para repartidores.Durante la actividad realizada en el Polideportivo Paso del Rey, se incorporaron 15 rodados y 50 cascos de seguridad que estarán distribuidos entre las áreas de Ambiente, Turismo y Defensa Civil y que contarán con nuevas herramientas para fortalecer las tareas de prevención, monitoreo, control y acompañamiento en distintos puntos del distrito.

Además, la Secretaría de Tránsito y Transporte incorporó nuevo equipamiento destinado a fortalecer los controles de seguridad vial. Se trata de un alcoholímetro y un alómetro, dispositivos que permiten detectar la presencia de alcohol y optimizar las tareas de prevención y fiscalización en la vía pública.

En el caso de las áreas de Ambiente y Turismo las bicicletas serán destinadas a actividades recreativas y al Cuerpo de Guardaparques para reforzar las tareas de control, vigilancia y recorridas dentro del Distrito Ecológico Roggero (DER), lo que permitirá una mayor cobertura de los espacios naturales protegidos.Por su parte, Defensa Civil incorporará estos vehículos para fortalecer acciones de prevención, monitoreo territorial y proximidad con la comunidad. Las bicicletas facilitarán recorridos en espacios recreativos, reservas naturales y eventos masivos, además de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran una intervención rápida en zonas de difícil acceso para vehículos de mayor porte.

Asimismo, se entregaron 50 cascos de seguridad destinados a trabajadoras, trabajadores y repartidores, con el objetivo de promover una movilidad más segura y fortalecer las políticas de prevención vial.Participaron del acto de entrega, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; el subsecretario de Transporte Terrestre de la Provincia de Buenos Aires, Damián Contreras; el secretario de Tránsito y Transporte de Moreno, Martín Fraiz; la diputada provincial, Noelia Saavedra y otras autoridades.De esta manera, el Gobierno municipal de Mariel Fernández fortalece las tareas de prevención, el cuidado de los espacios públicos y la seguridad de la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno