La Provincia incorpora más de 1500 profesionales al sistema sanitario público

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires suma 1585 jóvenes profesionales que, tras aprobar el Concurso Unificado 2025, eligieron hospitales y centros de salud bonaerenses para continuar su formación. Las últimas adjudicaciones se realizaron esta semana en el Centro de Posgrado “Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”.

En la actualidad, la Provincia cuenta con 2.109 cupos disponibles para residentes, de los cuales ya fueron adjudicados 1.585 entre las especialidades del equipo de salud y las médicas. En 2024 fueron 1.557 en total, lo que representa una cobertura del 75% y un incremento de 4 puntos porcentuales en la ocupación de cargos respecto al año pasado.

Durante el acto público, las y los residentes que rindieron el examen de ingreso seleccionaron los establecimientos según especialidad y orden de mérito. Desde el lunes 1° de septiembre, comenzarán el sistema de formación de posgrado intensivo en servicio, orientado a todas las disciplinas que integran el equipo de salud en los distintos niveles de atención.

Los cargos adjudicados esta semana corresponden a especialidades médicas básicas dentro de las que se encuentran las estratégicas como clínica médica, medicina general y/o de familia, neonatología, pediatría, psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil, terapia intensiva, terapia intensiva infantil, bioquímica clínica y orientaciones, emergentología y farmacia.

Algunas especialidades presentan un crecimiento significativo:

Clínica médica: de 81 ingresantes en 2024 a 109 en 2025.

Pediatría: de 104 a 151 ingresantes.

Terapia intensiva infantil: de 6 a 12 ingresantes.

Además, se incorporan 618 profesionales de especialidades del equipo de salud, con avances notables en terapia ocupacional, odontopediatría, enfermería en neonatología y fonoaudiología.

Para fortalecer el ingreso y la permanencia de residentes en áreas estratégicas, la Provincia implementó diversas políticas públicas que dan respuesta a demandas históricas del sector. Los números de las adjudicaciones 2025 reflejan ese compromiso.

Finalmente, aún resta avanzar en las readjudicaciones para cubrir los cargos vacantes, con el objetivo de seguir ampliando el acceso y garantizando la calidad del cuidado de la salud en todo el territorio bonaerense.

