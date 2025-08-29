Septiembre: Actualización tarifaria de transporte público de pasajeros

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través del dictado de la Resolución N° 81/25, estableció un mecanismo de actualización tarifaria, para los servicios de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano e interurbano de media distancia (aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que se desarrollan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, y preservando asimismo, la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales.

En este sentido, esta Cartera Provincial pone en conocimiento público de todas las personas usuarias los cuadros tarifarios actualizados de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General de la Región Gran Buenos Aires, relevado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO (INDEC), correspondiente al periodo mensual de julio del 2025, de conformidad con el mecanismo previsto en los artículos 4° y 5° de la Resolución N° 81/25, y que entrarán en vigencia a partir de las 00 hs. del día 1 de septiembre del corriente año.

