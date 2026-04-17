La Provincia licitó puentes ferroviarios sobre el Río Luján

La obra se divide en 3 lotes que beneficiarán a los partidos de Pilar y Campana y permitirá optimizar el drenaje del río.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, realizó la licitación para la construcción de puentes ferroviarios sobre el Río Luján, en los partidos de Pilar y Campana. La obra a realizarse se divide en tres lotes; el Lote 1 Pilar – FFCC Urquiza, se basará en la construcción de un puente aliviador de más de 83 metros de largo aledaño a la construcción existente.

Esta intervención no solo mejora el cauce del río, sino que está proyectada para integrarse a la futura doble vía estratégica que conectará Pilar con Zárate.

En tanto, el Lote 2 Campana – FFCC Mitre, se realizará en cercanías del barrio San Sebastián, en el partido de Campana, donde se instalará un nuevo puente aliviador de cinco luces y cinco tramos sobre el ramal Victoria – Capilla del Señor con una longitud total de 94 metros.

Por último, en el Lote 3 Pilar – FFCC Belgrano Norte, se ejecutará un puente de 78 metros de luz libre en el tramo entre Villa Rosa y el Apeadero Km 61 en el partido de Pilar. Este nuevo puente trabajará en conjunto con el existente para permitir un paso fluido del agua bajo la infraestructura ferroviaria.

Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, destacó: “Con estos nuevos puentes ferroviarios, no solo estamos dando una respuesta técnica a la gestión del agua en la cuenca del Río Luján para llevar tranquilidad a los vecinos, sino que también estamos invirtiendo en la conectividad de nuestras ciudades”.

Además, agregó: “Mejorar el transporte es mejorar la producción y la calidad de vida; es la idea de progreso que impulsa la gestión del Gobernador Axel Kicillof”.

Los trabajos previstos tienen como objetivo principal optimizar la capacidad de drenaje del río, evitando que las vías del tren actúen como una barrera ante las crecidas, y al mismo tiempo, modernizar la infraestructura de transporte en la zona.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $12.848.872.003 y recibió un total de 15 ofertas.

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