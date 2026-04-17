Presentaron el libro «Cuentas Nacionales e indicadores socioeconómicos» en la UNM

El pasado martes 7 de abril se realizó la presentación de la obra “Cuentas Nacionales e indicadores socioeconómicos. Metodologías, debates críticos y aplicaciones a la economía argentina (CONUSUR)”, publicada por el Consorcio CONUSUR (Colaboratorio Universitario de Ciencias, Artes, Tecnología, Innovación y Saberes del Sur).

Se trata de un trabajo colectivo elaborado por docentes e investigadores de distintas carreras de Economía de universidades públicas, con una participación destacada de instituciones del conurbano bonaerense.

El libro aborda ejes vinculados a la renovación pedagógica y técnica, el análisis de la coyuntura estadística y la discusión en torno a la llamada “neutralidad” de las herramientas técnicas, proponiendo una mirada crítica sobre la construcción de los indicadores económicos.

La actividad tuvo como objetivo aportar a la comprensión de la realidad económica argentina, destacando la necesidad de una formación técnica sólida junto con una mirada crítica que permita interpretar los procesos detrás de los datos que forman parte del debate público.

Durante la presentación expusieron Juan M. Graña, investigador del CONICET en el CEED-IDAES-UNSAM y coordinador del libro, y Haroldo Montagu, docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y ex viceministro de Economía.

La moderación estuvo a cargo de Adriana Sánchez, secretaria de Ciencia y Tecnología, y Agustín Mario, coordinador y vicedecano de la Licenciatura en Economía.

Universidad Nacional de Moreno