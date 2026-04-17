Chikungunya: alerta por el incremento de casos en distintas provincias

El Ministerio de Salud de la Nación informó un incremento de los casos de chikungunya en el país, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional disponible.

El informe da cuenta de un aumento de contagios en distintas regiones, con predominio de transmisión autóctona frente a los casos asociados a viajes a países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay, entre otros.

La mayor concentración de casos se registra en la provincia de Salta, especialmente en localidades del norte provincial, aunque también se observa presencia de la enfermedad en otras jurisdicciones del NOA y el centro del país, con reportes en Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Chaco.

El documento señala además la circulación del genotipo ECSA, el mismo que estuvo presente en brotes previos en el país.

Según el informe, hasta el momento no se registraron fallecimientos asociados a la enfermedad durante la temporada actual, y los casos que requirieron internación evolucionaron de forma favorable.