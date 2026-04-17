Se refuerza la articulación en salud mental con las escuelas de General Rodríguez

El día jueves se realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Salud Mental Municipal, dando continuidad a las acciones que se vienen desarrollando desde el año pasado para fortalecer el trabajo articulado con el ámbito educativo.

De la reunión participaron la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo, y los equipos interdisciplinarios del gabinete ejecutivo.

En ese marco, se coordinó la implementación del programa “Entornos Saludables y Libres de Violencias”, que comenzará a aplicarse a partir del próximo mes.

La iniciativa busca consolidar espacios de trabajo conjunto entre el área de salud mental y las instituciones educativas, en el marco de políticas públicas orientadas al cuidado, la prevención y el acompañamiento de estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Municipalidad de General Rodríguez