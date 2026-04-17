Educación

Se refuerza la articulación en salud mental con las escuelas de General Rodríguez

Posted on by rodrigos
17
Abr

El día jueves se realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Salud Mental Municipal, dando continuidad a las acciones que se vienen desarrollando desde el año pasado para fortalecer el trabajo articulado con el ámbito educativo.

De la reunión participaron la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo, y los equipos interdisciplinarios del gabinete ejecutivo.

En ese marco, se coordinó la implementación del programa “Entornos Saludables y Libres de Violencias”, que comenzará a aplicarse a partir del próximo mes.

La iniciativa busca consolidar espacios de trabajo conjunto entre el área de salud mental y las instituciones educativas, en el marco de políticas públicas orientadas al cuidado, la prevención y el acompañamiento de estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Municipalidad de General Rodríguez