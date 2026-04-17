Se realizó la Mesa Local Intersectorial contra las violencias de género en General Rodríguez

En el Honorable Concejo Deliberante se desarrolló una nueva reunión de la Mesa Local Intersectorial contra las Violencias de Género, con la participación de la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, y la directora de Géneros y Diversidad Sexual, Natalia Purita.

El encuentro reunió a distintos actores institucionales vinculados a la abordaje de estas problemáticas, con especial intervención del área de Justicia, y permitió avanzar en la evaluación de situaciones que requieren mejoras en la articulación entre organismos.

Durante la jornada se trabajó sobre el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el objetivo de mejorar las respuestas y el acompañamiento a las personas en situación de violencia.

Estos espacios buscan consolidar una red de trabajo conjunta que optimice la intervención en cada caso y contribuya a la construcción de políticas públicas integrales para la prevención y atención de las violencias de género.

Municipalidad de General Rodríguez