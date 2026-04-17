Alerta por el aumento de intoxicaciones por monóxido de carbono en el país

Las intoxicaciones por monóxido de carbono registraron un incremento en el país, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional disponible, en comparación con años anteriores.

El informe señala que hasta la semana 10 del año se habían notificado alrededor de 130 casos a nivel nacional, lo que representa un aumento respecto de los registros históricos recientes.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de notificaciones en lo que va del año, con un salto significativo en comparación con el promedio registrado entre 2022 y 2025, cuando la media anual rondaba los 14 casos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se observa una suba respecto del mismo período, pasando de un promedio de 3 casos a más de una veintena de notificaciones.

El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso, incoloro, inodoro e insípido, que se produce principalmente por la combustión incompleta de materiales utilizados en sistemas de calefacción o cocción, lo que facilita exposiciones accidentales.

Las autoridades remarcan además que se trata de un fenómeno con patrón estacional, con mayor incidencia durante los meses de bajas temperaturas, asociado al uso intensivo de artefactos de calefacción en los hogares.