Se viene la 5° edición de “Merlo corre por Malvinas” en homenaje a los veteranos

El próximo domingo 26 de abril se realizará la 5° edición de la carrera solidaria “Merlo corre por Malvinas”, una propuesta deportiva y comunitaria en homenaje a quienes defendieron la Patria durante la Gesta de Malvinas, a 44 años del conflicto.

Bajo el lema “La memoria no se borra”, la actividad tendrá lugar a partir de las 8 horas en el Parque de la Unidad Nacional, en la intersección de Mitre y calle 33, en la localidad de Libertad.

El evento contará con tres modalidades de participación: una prueba competitiva de 10K, una instancia participativa de 3K y una categoría kids de 1K, destinada a niñas y niños.La inscripción se realiza mediante la entrega de un alimento no perecedero y a través del siguiente enlace:

https://ticketsati.com/event/merlo-corre-por-malvinas.

El cierre de inscripciones está previsto para el lunes 20 de abril.

La entrega de kits se llevará a cabo en Tucumán 820 esquina Libertad, los días viernes 24 de abril de 9 a 21 horas y sábado 25 de abril de 9 a 13 horas, presentando comprobante de inscripción y DNI.Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes a los teléfonos (0220) 485-5909 o 483-1098.

merlo.gob.ar