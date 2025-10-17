La Provincia organizó una Ronda de Negocios Internacional entre compradores extranjeros y pymes bonaerenses productoras de alimentos y bebidas

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó este martes en el Salón Sisu Multiespacio, de Escobar, junto al ministro de Desarrollo Agrario provincial Javier Rodríguez y el intendente Ariel Sujarchuk, una nueva Ronda de Negocios Internacional, organizada junto al Consejo Federal de Inversiones, en la que se inscribieron más de 100 empresas de los rubros de alimentos y bebidas, provenientes de 40 municipios bonaerenses. Se mantuvieron 480 encuentros de negocios con compradores de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, que fueron invitados por el Estado provincial.

La Ronda de Negocios Internacional responde al firme compromiso provincial de promover la agenda de cooperación económica y productiva con países de la región y brindar oportunidades de apertura de nuevos mercados para el trabajo y la producción de la provincia de Buenos Aires en un contexto de fuerte contracción del mercado interno y caída de la producción.

Estos encuentros forman parte de las diversas políticas que la gestión del gobernador Axel Kicillof lleva adelante para promover la producción industrial y la actividad comercial en la Provincia.

“El sector productivo de los alimentos y las bebidas es una referencia para la producción bonaerense y esta Ronda de Negocios Internacional brinda herramientas para que las pymes de nuestra Provincia puedan expandirse, porque para eso está el Estado, para generar herramientas de producción, de trabajo y crecimiento y, como en este caso, crear vínculos directos con compradores internacionales, promover exportaciones y conseguir nuevos socios comerciales en la región”, destacó el ministro Augusto Costa. Y agregó: “El mercado interno está en un momento complicado y la salida exportadora es una gran oportunidad para las empresas y las pymes bonaerenses que producen productos de calidad y con precios competitivos”.

El objetivo de estos encuentros es fomentar las exportaciones bonaerenses, crear escenarios propicios para la concreción de negocios y abrir más mercados internacionales, fomentando la competitividad y fortaleciendo lazos de comercio exterior.

La Ronda Internacional de hoy fue la tercera organizada por la Provincia en el año: en marzo se desarrolló otro encuentro internacional en Morón, dedicado a las industrias de autopartes, equipamiento médico y alimentos, donde se dieron 300 reuniones comerciales con importadores provenientes de México y en junio se organizó la Ronda de Negocios Internacional para el sector de Calzado, Indumentaria, Marroquinería y Textil donde participaron 43 empresas quienes mantuvieron más de 290 encuentros de negocios con 12 importadores de Chile, Paraguay y Uruguay. Desde 2024, la Provincia ya ha organizado 7 Rondas de Negocios Internacionales, en una política que ya convocó a más de 400 pymes y cooperativas bonaerenses, muchas de las cuales concretaron su primera exportación.

En el encuentro también participaron el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar y la subsecretaria de Industria y Pymes bonaerense, Mariela Bembi, además de representantes de distintos organismos provinciales y municipales.

La próxima Ronda Negocios Internacional de la Provincia se realizará en La Plata, el próximo 27 de noviembre y estará destinada a los sectores de petróleo, gas y minería. Para más información o inscripción comunicarse a inversionycomex.pba@gmail.com

Min. de Producción PBA