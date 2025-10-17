General Rodríguez participó del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con municipios

La Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Municipalidad de General Rodríguez —con la participación de la subsecretaria del área, Sabrina Maciel, y la directora de Géneros y Diversidad, Fanny Escudero— formó parte el pasado jueves 9 de octubre de una nueva jornada del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con Municipios, programa provincial impulsado por el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” de la ciudad de Luján y contó con la presencia de la ministra Estela Díaz, junto a funcionarias y representantes de distintas áreas municipales de la Región Primera.

Durante la jornada, se presentó la política “Micaela Municipios” y la iniciativa de asistencias técnicas para la implementación, monitoreo y evaluación de la Ley Micaela Bonaerense. El espacio permitió compartir experiencias, intercambiar aprendizajes y fortalecer la gestión de políticas públicas orientadas al abordaje de las violencias por razones de género y a la promoción de los derechos de las mujeres y diversidades en la provincia.

El Ateneo de Casos Críticos reunió a las áreas de género de los municipios de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Moreno, Navarro, Pilar, Tigre, San Martín, Malvinas Argentinas y Morón, con el propósito de evaluar y diseñar estrategias conjuntas frente a las problemáticas que se profundizan en contextos de crisis.

Los Consejos de Articulación con los Municipios buscan favorecer la transversalización de las políticas de género en el territorio bonaerense, promoviendo un trabajo continuo con las áreas locales y fortaleciendo una política de cercanía en toda la provincia.

Desde la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos de General Rodríguez destacaron la importancia de continuar participando de estos espacios de articulación provincial que permiten consolidar redes de trabajo, fortalecer las herramientas institucionales y avanzar en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.

Municipalidad de General Rodríguez