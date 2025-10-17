Elecciones Legislativas 2025: ¿Qué votamos el 26 de octubre?

Las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre.

El 26 de octubre, entre las 8:00 y las 18:00 horas deberás dirigirte al local de votación. Podés consultar dónde votás a través de la web o en la app Mi Argentina. Al llegar a tu mesa deberás entregar el documento de identidad a la autoridad de mesa.

Padrón electoral: https://www.padron.gob.ar/

Entrega de la BUP

El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación.

BUP

En la boleta vas a encontrar las listas de cada fuerza política separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.

Elegí

Marcá con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría.

¡Así de simple es votar con BUP!

Emití tu voto

Doblá la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto..



Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón.

¿Cómo se eligen los diputados nacionales?

La Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 miembros, quienes son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

¿Cómo se eligen los senadores nacionales?

La Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 72 miembros, y su integración se renueva por tercios cada dos años. En esta ocasión, finalizan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores, quienes son votados de manera directa y en una única elección.

¿Cómo se distribuyen las bancas en el Senado?

La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.

