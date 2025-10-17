Multitudinaria fiesta de cierre de los Juegos Bonaerenses con El Polaco

La 34° edición de los Juegos Bonaerenses, la principal competencia deportiva y cultural del país organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, tuvo este jueves su fiesta de cierre en la Playa Las Toscas de Mar del Plata, con la participación de miles de deportistas, entrenadores, familias y delegaciones de los 135 municipios.

Aunque el acto marcó el cierre oficial, la competencia continuará hasta el sábado 18 con las premiaciones finales de las últimas disciplinas en disputa.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, quien entregó reconocimientos y destacó el esfuerzo del gobierno de la Provincia por hacer posible esta nueva edición en un contexto de ajuste a nivel nacional. Estuvo acompañado por el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni y el director de los Juegos Bonaerenses, Eugenio Achinelly. También formaron parte el director provincial de Torneos y Eventos Deportivos, Diego Pedrós; el director de Desarrollo Deportivo, Alejandro Sione; y el coordinador regional del Ministerio, Diego Ginestra.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas y cantante, quien recibió una ovación de las y los presentes.

En la previa, Cardozo agradeció el compromiso del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, por “sostener una política deportiva que es un orgullo de la Provincia y un derecho para miles de bonaerenses”. También destacó el rol de las y los trabajadores de la organización.

En el marco del encuentro, se realizó un reconocimiento especial a Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), por su trayectoria y por su aporte a los Juegos Bonaerenses durante su gestión como director de Deportes provincial entre 1993 y 1999.

El cierre artístico tuvo clima de fiesta popular con la presentación de El Polaco, que hizo cantar y bailar a las delegaciones de toda la Provincia en una tarde llena de emoción, identidad bonaerense y espíritu deportivo.

Durante la jornada también se definieron varias disciplinas deportivas y culturales, entre ellas: atletismo PCD, pádel, skate, taba, taekwondo, tenis y triatlón de robótica, además de danza teatro, malambo, rock, solista vocal, stand up, teatro y video minuto. En tanto que mañana se celebrará la prueba de resistencia que se denomina Bonaerenses en Carrera, con un recorrido de 10 kilómetros que contará con más de 700 participantes, en la Plaza España.

Con más de 30.000 finalistas y 34 años de historia ininterrumpida, los Juegos Bonaerenses volvieron a demostrar que el deporte y la cultura son herramientas de integración, desarrollo y comunidad para toda la Provincia.

gba.gob.ar