La Provincia y UNICEF renovaron un acuerdo para fortalecer políticas para niños y jóvenes bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suscribió este miércoles con el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, un memorándum de entendimiento que renueva y extiende hasta 2027 la cooperación bilateral en materia de reducción de la pobreza y protección social; salud y nutrición; aprendizajes y habilidades; y protección contra la violencia.

Fue en un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde además se formalizó la adhesión de 40 distritos al programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA).

Participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

En ese sentido, Kicillof afirmó: “Es muy importante para la provincia de Buenos Aires renovar hoy este memorándum con UNICEF, en el marco de una amplia batería de políticas y herramientas que tenemos destinadas a la niñez y la adolescencia”.

“Estamos hablando de un área particularmente sensible, en la que los defensores de la mano invisible del mercado deberían comprender que, si no está el Estado acompañando a los pibes, solo crece el desamparo, el abandono y la violencia”, agregó.

“Todos los gobiernos del mundo saben de la importancia de ejecutar programas dirigidos a los más jóvenes: todos, menos el del presidente Milei, que se jacta de destruir todas y cada una de las áreas del Estado”, sostuvo el mandatario bonaerense, y añadió: “Frente a ello, en la Provincia trabajamos junto a UNICEF y los municipios para albergar, acompañar y mejorar el presente y el futuro de todos los niños y adolescentes”.

El nuevo acuerdo se inscribe dentro del programa de trabajo que UNICEF desarrollará en la Argentina durante el periodo 2026-2030, e involucra de manera transversal las acciones del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; la Dirección General de Cultura y Educación, y los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; Salud; Economía; Justicia y Derechos Humanos; y Mujeres y Diversidad.

Al respecto, Ramírez remarcó: “UNICEF y la provincia de Buenos Aires tienen una historia de trabajo conjunto: con esta renovación de memorándum estamos demostrando, una vez más, el compromiso y la voluntad de priorizar las políticas dirigidas a la niñez”.

“Son muchas las iniciativas que hemos desarrollado con la Provincia y MUNA es central: hoy estamos incluyendo más municipios alcanzando así al 75% de los distritos bonaerenses”, agregó.

Durante el acto, 40 distritos bonaerenses se sumaron al programa MUNA de UNICEF, iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.

En la jornada firmaron los intendentes de Arrecifes, Fernando Bouvier; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Alberti, Jorge Gaute; de Berazategui, Carlos Balor; de Chascomús, Javier Gastón; de Chivilcoy, Guillermo Britos; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Monte, José Castro; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de 9 de Julio, María José Gentile; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Rauch, Maximiliano Suescún; de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; y de Suipacha, Juan Luis Mancini.

“Los gobiernos locales son los que conocen las realidades diversas que existen en la Provincia: el programa MUNA, los equipos técnicos y el trabajo articulado nos permiten planificar y generar estrategias conjuntas que lleven bienestar a los niños y jóvenes bonaerenses”, sostuvo Magario.

En tanto, Larroque subrayó: “Estamos muy contentos de poder llegar a los 101 municipios bonaerenses adheridos al programa MUNA, ya que de esta forma logramos cubrir al 85% de la población objetivo”.

“Vamos a seguir trabajando de esta manera porque la asistencia a la niñez y la adolescencia es una prioridad en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Por último, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional puede mentir y falsear las estadísticas, pero solo hace falta recorrer los barrios para tomar dimensión del proceso de destrucción del tejido social y el empobrecimiento de las familias”.

“Ante este escenario tan complejo y cruel, consecuencia de las políticas económicas de Milei, los que tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que hay que hacer: por convicción y por mandato histórico, en la provincia de Buenos Aires los únicos privilegiados son los niños”, concluyó.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; el subsecretario de Planeamiento, Diego Born; sus pares de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; de Educación, Claudia Bracchi; y de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; y el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, y la diputada bonaerense Lucía Iañez.

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