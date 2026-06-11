La Ciudad de Buenos Aires despliega una Fan Fest y pantallas gigantes por el Mundial 2026

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha desde este jueves 11 de junio una serie de propuestas para que vecinos y turistas puedan seguir de cerca el Mundial 2026.

Bajo el nombre “Ciudad Late Mundial”, la iniciativa incluye pantallas gigantes, espectáculos en vivo, patios gastronómicos y actividades recreativas en distintos puntos de la capital.

La propuesta se desarrollará hasta el 19 de julio, fecha de la final de la Copa del Mundo, y combinará espacios de encuentro para los hinchas con actividades culturales y recreativas de acceso gratuito.

Fan Fest en Palermo

El principal punto de encuentro será la Plaza Seeber, ubicada en el cruce de Avenida del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

El predio funcionará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, de 12 a 20 horas, con horarios especiales en los días de partidos.

Con capacidad para 15 mil personas, contará con:

Pantalla gigante para la transmisión de los encuentros de la Selección Argentina y otros partidos destacados.

Shows musicales, DJs y artistas itinerantes.

Espacios para fotografías con réplicas de la Copa del Mundo.Patio gastronómico y foodtrucks.Actividades recreativas para toda la familia.

Pantallas en distintos barriosAdemás, el programa “Modo Hincha en BA” llevará la experiencia mundialista a diferentes puntos de la ciudad.

Martes 16 de junio | 18 a 24 horasPeatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción).Transmisión de Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia.

Lunes 22 de junio | 13 a 20 horas

Plaza San Martín, en Retiro.Transmisión de Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak.

Sábado 27 de junio | 18.30 a 1 horaObelisco (Corrientes y Cerrito).Transmisión de Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina.

Cada uno de estos espacios tendrá acceso gratuito y cupos limitados.

Más actividades durante el Mundial

A partir de la fase eliminatoria, las propuestas se concentrarán en Parque Los Andes, en Chacarita, donde se sumarán:

Foodtrucks.

DJs en vivo.

Espacios recreativos.

Intercambio de figuritas.

Actividades para toda la familia.

Transporte y servicios especiales

Para facilitar la movilidad de los asistentes, el Gobierno porteño anunció medidas especiales durante los partidos de la Selección Argentina:

Extensión del horario de la Línea D de subte.

Refuerzo de líneas de colectivos.Mayor disponibilidad de taxis.

Operativos especiales de tránsito, seguridad e higiene urbana.

La iniciativa busca acompañar la pasión mundialista de los argentinos y generar espacios de encuentro para seguir cada partido de la Selección durante la Copa del Mundo 2026.