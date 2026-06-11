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La Ciudad de Buenos Aires despliega una Fan Fest y pantallas gigantes por el Mundial 2026

Posted on by rodrigos
11
Jun

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha desde este jueves 11 de junio una serie de propuestas para que vecinos y turistas puedan seguir de cerca el Mundial 2026.

Bajo el nombre “Ciudad Late Mundial”, la iniciativa incluye pantallas gigantes, espectáculos en vivo, patios gastronómicos y actividades recreativas en distintos puntos de la capital.

La propuesta se desarrollará hasta el 19 de julio, fecha de la final de la Copa del Mundo, y combinará espacios de encuentro para los hinchas con actividades culturales y recreativas de acceso gratuito.

Fan Fest en Palermo

El principal punto de encuentro será la Plaza Seeber, ubicada en el cruce de Avenida del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

El predio funcionará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, de 12 a 20 horas, con horarios especiales en los días de partidos.

Con capacidad para 15 mil personas, contará con:

Pantalla gigante para la transmisión de los encuentros de la Selección Argentina y otros partidos destacados.

Shows musicales, DJs y artistas itinerantes.

Espacios para fotografías con réplicas de la Copa del Mundo.Patio gastronómico y foodtrucks.Actividades recreativas para toda la familia.

Pantallas en distintos barriosAdemás, el programa “Modo Hincha en BA” llevará la experiencia mundialista a diferentes puntos de la ciudad.

Martes 16 de junio | 18 a 24 horasPeatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción).Transmisión de Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia.

Lunes 22 de junio | 13 a 20 horas

Plaza San Martín, en Retiro.Transmisión de Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak.

Sábado 27 de junio | 18.30 a 1 horaObelisco (Corrientes y Cerrito).Transmisión de Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina.

Cada uno de estos espacios tendrá acceso gratuito y cupos limitados.

Más actividades durante el Mundial

A partir de la fase eliminatoria, las propuestas se concentrarán en Parque Los Andes, en Chacarita, donde se sumarán:

Foodtrucks.

DJs en vivo.

Espacios recreativos.

Intercambio de figuritas.

Actividades para toda la familia.

Transporte y servicios especiales

Para facilitar la movilidad de los asistentes, el Gobierno porteño anunció medidas especiales durante los partidos de la Selección Argentina:

Extensión del horario de la Línea D de subte.

Refuerzo de líneas de colectivos.Mayor disponibilidad de taxis.

Operativos especiales de tránsito, seguridad e higiene urbana.

La iniciativa busca acompañar la pasión mundialista de los argentinos y generar espacios de encuentro para seguir cada partido de la Selección durante la Copa del Mundo 2026.