General Rodríguez: debatieron sobre el impacto de las universidades públicas en la comunidad

En el día de ayer se llevó adelante una nueva jornada del ciclo de charlas impulsado por el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, bajo la temática “Desfinanciamiento de las Universidades Públicas y el impacto que esto tiene en las y los trabajadores”.

La actividad contó con la participación de la presidenta del HCD, Silvia Figueiras, y autoridades de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de Luján, quienes compartieron sus perspectivas sobre la situación actual del sistema universitario público y los desafíos que enfrenta la comunidad educativa.

Por la Universidad Nacional de Moreno participaron Martín Etcheverry, Director Decano del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, y Florencia Gosparini, Secretaria de Presupuesto y Administración.

En representación de la Universidad Nacional de Luján expuso María Fabiana Carlis, Directora Vice Decana del Departamento de Ciencias Sociales.Durante el encuentro se generó un espacio de reflexión e intercambio sobre el rol estratégico de las universidades públicas en la formación profesional, la producción de conocimiento y el desarrollo de nuestras comunidades.Asimismo, las autoridades universitarias expusieron la situación crítica que atraviesan las casas de altos estudios a partir del incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación. Actualmente, la aplicación de la norma se encuentra en discusión judicial.

La ley establece obligaciones presupuestarias para el Estado nacional destinadas a garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal docente y no docente.

Además, contempla mecanismos de actualización presupuestaria vinculados a la inflación para evitar la pérdida del poder adquisitivo de las partidas universitarias y de los salarios del sector.

Entre otros aspectos, la normativa dispone la recomposición de programas de becas estudiantiles, como Progresar, Becas de Carreras Estratégicas y Becas de Enfermería, herramientas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia de miles de estudiantes en el sistema universitario público.

La jornada permitió profundizar el debate sobre la importancia de fortalecer la educación superior pública como motor de desarrollo, inclusión social y generación de oportunidades para toda la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez