Sesiones en el Galpón: se realizará un homenaje a Patricio Rey

_Se presentarán Etiqueta Negra, Botija Rapado y Sol de Longhi, con entrada libre y gratuita_

El Municipio de Moreno realizará una nueva edición de “Sesiones en el Galpón” y en esta oportunidad se realizará un homenaje a Patricio Rey, el viernes 12 de junio, desde las 17 horas, en el Galpón de Moreno, ubicado en Joly 2840, con entrada libre y gratuita.

Participarán Etiqueta Negra, Botija Rapado y Sol de Longhi, quienes ofrecerán un repertorio inspirado en la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.Como parte del homenaje, se instalará un altar dedicado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Quienes asistan podrán acercar banderas y otros elementos alusivos para compartir y construir colectivamente este espacio de encuentro y memoria.

Además, se dispondrá de un espacio de estampado para intervenir remeras. Se recomienda asistir con prendas lisas para participar de la actividad.

Durante la jornada, el público también podrá acceder a propuestas gastronómicas y espacios de encuentro para compartir una tarde de música y cultura.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa con el fortalecimiento de espacios culturales gratuitos que promueven la participación comunitaria, acompañan el desarrollo de artistas locales y amplían el acceso a propuestas culturales para las juventudes y la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno