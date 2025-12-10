La Reja celebrará sus 85 años de historia

Será del 12 al 14 de diciembre, desde las 17 horas con música en vivo, patio gastronómico, feria de emprendedoras y emprendedores y una jornada especial de tango

En el marco del 85° aniversario de La Reja, el Municipio de Moreno, llevará adelante tres jornadas de festejos del 12 al 14 de diciembre, desde las 17 horas, en Avenida Storni y Pastorini, donde vecinas y vecinos podrán disfrutar de espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y una feria de emprendedoras y emprendedores locales.

La celebración, contará durante los tres días, con el Parador Cultura del Encuentro; una propuesta única de música, baile y juegos y por una edición especial de “Domingo de Tango en La Reja”, desde las 19 horas, donde estarán presentes los bailarines de Miguel y Nadia, junto a las interpretaciones de Virginia Innocenti y Hernán Lucero.

La localidad de La Reja es reconocida como la “Ciudad Nacional del Bandoneón” en reconocimiento a don Luis “Coco” Mariani, un maestro en la fabricación y reparación de este emblemático instrumento. Su legado perdura en el Museo que lleva su nombre y está ubicado en Mariani 140, allí se pueden apreciar piezas únicas y sumergirse en la historia del bandoneón, que trasciende fronteras gracias a su calidad inigualable.

El nombre de la localidad se remonta a finales del siglo XIX, cuando una pulpería marcaba el paisaje del lugar. Este emblemático comercio, instalado por un inmigrante español cerca de la actual Ruta Provincial 7 y la Avenida Alfonsina Storni, recibía su nombre por la reja metálica que protegía al pulpero de los altercados de algún parroquiano exaltado.

Con la celebración de este nuevo aniversario, el Gobierno local sostiene la fuerte identidad cultural ligada al tango y al legado del bandoneón de La Reja ya que forma parte de su patrimonio cultural que convoca a la comunidad a compartir música, historia y encuentro.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno