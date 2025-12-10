La Mesa de Salud Mental Municipal fortalece espacios de cuidado en escuelas del distrito

La Mesa de Salud Mental Municipal llevó adelante durante esta semana un nuevo encuentro en la EES N°5 de Altos de San Joaquín, donde se trabajó junto a las familias en la reflexión sobre las nuevas expresiones de violencia en las adolescencias. Durante la jornada, que contó con una amplia participación de madres y padres, se compartieron experiencias, se abordaron problemáticas actuales y se acordaron nuevas instancias de encuentro para el próximo año.

Asimismo, se desarrolló el último taller del año en el marco del programa Entornos Saludables y Libres de Violencia, destinado a estudiantes de la EES N°8 del barrio Parque La Argentina. Esta actividad marcó el cierre de un trabajo sostenido a lo largo de todo el 2025, consolidando acciones preventivas y de acompañamiento.

La Mesa de Salud Mental Municipal continúa así fortaleciendo espacios de escucha, contención y prevención en las escuelas, promoviendo entornos protectores para las y los jóvenes del distrito.

Municipalidad de General Rodríguez