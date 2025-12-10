Salud

La Mesa de Salud Mental Municipal fortalece espacios de cuidado en escuelas del distrito

La Mesa de Salud Mental Municipal llevó adelante durante esta semana un nuevo encuentro en la EES N°5 de Altos de San Joaquín, donde se trabajó junto a las familias en la reflexión sobre las nuevas expresiones de violencia en las adolescencias. Durante la jornada, que contó con una amplia participación de madres y padres, se compartieron experiencias, se abordaron problemáticas actuales y se acordaron nuevas instancias de encuentro para el próximo año.

Asimismo, se desarrolló el último taller del año en el marco del programa Entornos Saludables y Libres de Violencia, destinado a estudiantes de la EES N°8 del barrio Parque La Argentina. Esta actividad marcó el cierre de un trabajo sostenido a lo largo de todo el 2025, consolidando acciones preventivas y de acompañamiento.

La Mesa de Salud Mental Municipal continúa así fortaleciendo espacios de escucha, contención y prevención en las escuelas, promoviendo entornos protectores para las y los jóvenes del distrito.

