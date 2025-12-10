Nuevos hallazgos sobre el rol de las bacterias respiratorias en la bronquiolitis infantil

El virus sincicial respiratorio (VSR) es una de las principales causas de bronquiolitis e infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños. Se estima que entre el 60 y el 70 por ciento de los niños se infectan en el primer año de vida con este patógeno y prácticamente todos lo harán antes de cumplir los dos años de edad. A nivel mundial, el virus provoca aproximadamente 33 millones de casos por año, con más de 3 millones de hospitalizaciones y más de 200 mil muertes.

Aunque la mayoría de las infecciones son leves, una proporción de niños evoluciona a formas severas que requieren hospitalización. El grupo más afectado son los lactantes menores de 2 años, especialmente los bebés de pocos meses de vida. Si bien hay diferentes hipótesis, no está del todo claro a qué se debe esta diferencia en la presentación de la severidad.

Ahora, un nuevo estudio liderado por el investigador del CONICET Patricio Acosta y realizado junto a colegas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la ciudad de Buenos Aires, reveló que la microbiota (conjunto de bacterias) presentes en las vías respiratorias de los bebés puede influir en la severidad de la infección por VSR. El avance se publicó en Journal of Clinical Virology.

“El hallazgo más relevante del estudio fue que las bacterias presentes en las vías aéreas parecen tener un rol importante en la evolución de la infección por VSR”, destacó Acosta, quien también es médico y doctor en medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y continúa: “Los resultados del estudio aportan nueva evidencia sobre la interacción entre virus y bacterias en las infecciones respiratorias infantiles y abre la puerta a nuevas líneas de trabajo orientadas a prevenir o mitigar las formas graves de esta enfermedad a través de la modulación de los microorganismos que colonizan el tracto respiratorio”.

Bacterias que influyen en la severidad del cuadro

De una población de 401 pacientes hospitalizados con infección respiratoria baja, el equipo de investigación evaluó a 172 pacientes infectados con el VSR, de los cuales se recolectaron muestras biológicas, datos clínicos, epidemiológicos y socioambientales. Además, estudiaron la presencia de tres bacterias que habitualmente colonizan el tracto respiratorio en niños: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, con el fin de determinar si esta “microbiota” podía influir en la evolución de la infección viral.

“Los datos fueron contundentes: más del 90 por ciento de los pacientes estaba colonizado por al menos una de estas bacterias al momento de la hospitalización”, afirma Acosta quien fue el primer integrante extranjero no residente en Estados Unidos del Consejo Directivo de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM, según sus siglas en inglés) entre 2017 y 2018 y es en la actualidad Directivo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID, según sus siglas en inglés).

En aquellos pacientes que estaban colonizados con M. catarrhalis, el cuadro de infección por VSR fue leve, mientras que aquellos portadores de la bacteria H. influenzae evolucionaron a formas más severas.

El estudio además evaluó condiciones de vida de los niños y su relación con la severidad. “Uno de los datos más sobresalientes fue que el hacinamiento se asoció con cuadros más graves. Este dato coincide con investigaciones previas que señalan que las condiciones de vivienda y factores socio-ambientales pueden influir de manera crítica en el riesgo de sufrir enfermedad respiratoria grave”, señala el doctor Eduardo López, primer autor del trabajo y jefe del departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez.

En esa línea, Acosta agregó: “Durante años se pensó que las bacterias que colonizan las vías aéreas solo eran un indicador de exposición, pero hoy sabemos que forman parte de un ecosistema complejo que interactúa con el sistema inmunológico”.

La composición microbiana varía entre los individuos y está influenciada por múltiples factores, entre ellos la edad, las condiciones socioambientales, la exposición previa a tratamientos antibióticos, la nutrición y las condiciones de vivienda (agua potable, cloacas y otras variables).

“Este estudio tiene como aspecto destacable que se realizó en un contexto real de una población vulnerable, donde factores ambientales tienen un fuerte impacto”, resalta Acosta quien fue becario de investigación del Departamento de Pediatría del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, en Nashville, Estados Unidos.

Para el científico del CONICET, la investigación aporta evidencia de que no sería la carga viral lo que determina la severidad de la enfermedad, sino factores del huésped. Y concluye: “Nuestro trabajo aporta evidencia local de que algunas bacterias podrían empeorar la infección por VSR, mientras que otras tendrían un efecto protector, ya sea porque modulan la respuesta inmune o bien porque compiten con otros microorganismos más patogénicos. Comprender cómo funciona este equilibrio podría ayudar a identificar a los niños con mayor riesgo de enfermedad grave y tomar las medidas adecuadas”.

Del trabajo también participaron Martín Ferolla, Agustina Denardi, Noelia Iraizos, Ana Fernández y María Marta Contrini del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

