Más de 7700 nuevos aspirantes eligieron la UNM para el 2026

La UNM se prepara para recibir a 7.776 aspirantes de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026. La prescripción se llevó adelante en dos etapas, la primera fue general para todas las carreras y la segunda etapa para algunas carreras en particular en donde aún se registraba capacidad para recibir a futuros estudiantes. Finalizado el proceso y con respecto al año pasado, el número de aspirantes creció entre un 5 y un 10%, evidenciando el interés en seguir acercándose a la Universidad.

Actualmente, la UNM cuenta con 17 carreras de grado y 9 tecnicaturas universitarias. Entre las carreras más elegidas para el próximo año, se destacan Abogacía (18%), seguida de Arquitectura (12,7%), y Contador Público Nacional (8,4%).

El crecimiento en la matrícula, el inicio del tercer año de la carrera de Abogacía y el inicio del cuarto año de las cuatro carreras del Área de Diseño, ponen como desafío para la Universidad la planificación y organización de los espacios áulicos y edilicios.

Los aspirantes pueden acceder a toda la información sobre el Curso de Orientación y Preparación Universitaria (COPRUN) en el siguiente enlace:

https://tinyurl.com/COPRUN-UNM

